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В Запорожской области после атак ВСУ повреждены объекты энергетики - РИА Новости, 05.07.2026
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17:47 05.07.2026
В Запорожской области после атак ВСУ повреждены объекты энергетики

Балицкий: ряд объектов энергетики Запорожской области поврежден при атаках ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов в результате атак ВСУ.
  • В регионе зафиксировано частичное отключение электроснабжения, идет оценка повреждений.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ряд энергетических объектов Запорожской области поврежден в результате атак ВСУ, в регионе частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".

Губернатор уточнил, что идет оценка повреждений. Энергетики работают над стабилизацией работы региональной энергосистемы.
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