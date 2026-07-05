В Запорожской области после атак ВСУ повреждены объекты энергетики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов в результате атак ВСУ.
- В регионе зафиксировано частичное отключение электроснабжения, идет оценка повреждений.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ряд энергетических объектов Запорожской области поврежден в результате атак ВСУ, в регионе частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что идет оценка повреждений. Энергетики работают над стабилизацией работы региональной энергосистемы.