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ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 05.07.2026
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16:55 05.07.2026
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотниками шесть муниципалитетов Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам Белгородской области.
  • В селе Черемошное загорелся частный дом, а в селе Бессоновка — прицеп грузового автомобиля из-за атак дронов, возгорания ликвидированы.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.
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"️ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в Белгородском округе в селе Черемошное загорелась кровля частного дома в результате атаки дрона. Возгорание ликвидировано. Также в селе Бессоновка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, из-за чего загорелся прицеп, огонь потушен.
Кроме того, по данным оперштаба, удару подверглись Шебекинский, Ракитянский, Борисовский, Грайворонский округа, а также поселок Красная Яруга Краснояружского округа.
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