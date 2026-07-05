ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

Уточняется, что в Белгородском округе в селе Черемошное загорелась кровля частного дома в результате атаки дрона. Возгорание ликвидировано. Также в селе Бессоновка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, из-за чего загорелся прицеп, огонь потушен.