ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам Белгородской области.
- В селе Черемошное загорелся частный дом, а в селе Бессоновка — прицеп грузового автомобиля из-за атак дронов, возгорания ликвидированы.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.
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"️ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в Белгородском округе в селе Черемошное загорелась кровля частного дома в результате атаки дрона. Возгорание ликвидировано. Также в селе Бессоновка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, из-за чего загорелся прицеп, огонь потушен.
Кроме того, по данным оперштаба, удару подверглись Шебекинский, Ракитянский, Борисовский, Грайворонский округа, а также поселок Красная Яруга Краснояружского округа.