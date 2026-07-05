Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 05.07.2026
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ

ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий группировки «Днепр» за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и 12 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
  • Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балабино, Верхняя Хортица, Кушугум и Новоалександровка Запорожской области.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и 12 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 12 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балабино, Верхняя Хортица, Кушугум и Новоалександровка Запорожской области.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Кремле назвали удары Киева по гражданской инфраструктуре терроризмом
Вчера, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала