Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и 12 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балабино, Верхняя Хортица, Кушугум и Новоалександровка Запорожской области.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и 12 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балабино, Верхняя Хортица, Кушугум и Новоалександровка Запорожской области.