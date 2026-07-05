ВСУ атаковали Белгородскую область 90 дронами за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью 90 беспилотников, из них 62 были сбиты и подавлены.
- Два мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников.
- Различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, двух предприятиях, объекте инфраструктуры, административном здании и 11 транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области 90 беспилотниками, из них 62 сбиты и подавлены, два мирных жителя пострадали, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено десять снарядов в ходе трех обстрелов, кроме того, с четырех дронов были сброшены семь взрывных устройств. За отчетный период различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, двух предприятиях, объекте инфраструктуры, административном здании и 11 транспортных средствах.
"В Корочанском округе в селе Нечаево вследствие взрыва пострадал мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно… В Шебекинском округе … совершены атаки 23 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона ранена женщина. Пострадавшая продолжает амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Ракитянский и Яковлевский округа атакованы 30 беспилотниками, 19 из которых сбиты и подавлены. Уточняется, что по Грайворонскому округу выпущено десять боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, семь из которых сбиты. По Краснояружскому округу четыре раза сброшены 7 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 25 беспилотников, 17 из которых подавлены и сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.