ВСУ атаковали Белгородскую область 90 дронами за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью 90 беспилотников, из них 62 были сбиты и подавлены.

Два мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников.

Различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, двух предприятиях, объекте инфраструктуры, административном здании и 11 транспортных средствах.

БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области 90 беспилотниками, из них 62 сбиты и подавлены, два мирных жителя пострадали, сообщили в региональном оперштабе.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины . Было выпущено десять снарядов в ходе трех обстрелов, кроме того, с четырех дронов были сброшены семь взрывных устройств. За отчетный период различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, двух предприятиях, объекте инфраструктуры, административном здании и 11 транспортных средствах.

"В Корочанском округе в селе Нечаево вследствие взрыва пострадал мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно… В Шебекинском округе … совершены атаки 23 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона ранена женщина. Пострадавшая продолжает амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Ракитянский и Яковлевский округа атакованы 30 беспилотниками, 19 из которых сбиты и подавлены. Уточняется, что по Грайворонскому округу выпущено десять боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, семь из которых сбиты. По Краснояружскому округу четыре раза сброшены 7 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 25 беспилотников, 17 из которых подавлены и сбиты.