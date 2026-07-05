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ВСУ атаковали Белгородскую область 90 дронами за сутки - РИА Новости, 05.07.2026
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10:56 05.07.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 90 дронами за сутки

ВСУ за сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области 90 дронами

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью 90 беспилотников, из них 62 были сбиты и подавлены.
  • Два мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников.
  • Различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, двух предприятиях, объекте инфраструктуры, административном здании и 11 транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области 90 беспилотниками, из них 62 сбиты и подавлены, два мирных жителя пострадали, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено десять снарядов в ходе трех обстрелов, кроме того, с четырех дронов были сброшены семь взрывных устройств. За отчетный период различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, двух предприятиях, объекте инфраструктуры, административном здании и 11 транспортных средствах.
"В Корочанском округе в селе Нечаево вследствие взрыва пострадал мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно… В Шебекинском округе … совершены атаки 23 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона ранена женщина. Пострадавшая продолжает амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Ракитянский и Яковлевский округа атакованы 30 беспилотниками, 19 из которых сбиты и подавлены. Уточняется, что по Грайворонскому округу выпущено десять боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, семь из которых сбиты. По Краснояружскому округу четыре раза сброшены 7 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 25 беспилотников, 17 из которых подавлены и сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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