Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении в ДНР.
- 153-я отдельная механизированная бригада ВСУ несет серьезные потери на Добропольском направлении из-за неподготовленных укреплений.
- Добропольское направление остается одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения в ДНР.
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Подразделения ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении в ДНР, чтобы затормозить продвижение российских войск из-за отсутствия подготовленных укреплений, сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Шахтер.
Ранее агентству сообщали, что 153-я отдельная механизированная бригада ВСУ несет серьезные потери на Добропольском направлении из-за неподготовленных укреплений, а основной урон живой силе наносят артиллерийский огонь и ударные беспилотники.
"Украинские войска пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении из-за отсутствия подготовленных оборонительных сооружений", - сказал военнослужащий.
Он добавил, что украинские военнослужащие фактически не оказывают сопротивления в стрелковом бою, а их фортификационные сооружения не выдерживают ударов артиллерии и ударных беспилотников.
Добропольское направление остается одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения в ДНР. Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Доброполья, Белицкого и Гришино, последовательно продвигаясь вперед и усиливая огневое воздействие на позиции и логистику ВСУ.