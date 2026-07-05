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ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении - РИА Новости, 05.07.2026
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ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении

Боец Шахтер: ВСУ пытаются дистанционно минировать местность под Добропольем

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении в ДНР.
  • 153-я отдельная механизированная бригада ВСУ несет серьезные потери на Добропольском направлении из-за неподготовленных укреплений.
  • Добропольское направление остается одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения в ДНР.
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Подразделения ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении в ДНР, чтобы затормозить продвижение российских войск из-за отсутствия подготовленных укреплений, сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Шахтер.
Ранее агентству сообщали, что 153-я отдельная механизированная бригада ВСУ несет серьезные потери на Добропольском направлении из-за неподготовленных укреплений, а основной урон живой силе наносят артиллерийский огонь и ударные беспилотники.
"Украинские войска пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении из-за отсутствия подготовленных оборонительных сооружений", - сказал военнослужащий.
Он добавил, что украинские военнослужащие фактически не оказывают сопротивления в стрелковом бою, а их фортификационные сооружения не выдерживают ударов артиллерии и ударных беспилотников.
Добропольское направление остается одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения в ДНР. Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Доброполья, Белицкого и Гришино, последовательно продвигаясь вперед и усиливая огневое воздействие на позиции и логистику ВСУ.
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