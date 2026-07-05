ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Подразделения ВСУ пытаются дистанционно минировать местность на Добропольском направлении в ДНР, чтобы затормозить продвижение российских войск из-за отсутствия подготовленных укреплений, сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Шахтер.

Он добавил, что украинские военнослужащие фактически не оказывают сопротивления в стрелковом бою, а их фортификационные сооружения не выдерживают ударов артиллерии и ударных беспилотников.