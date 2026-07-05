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Дроны "Севера" в июне сожгли свыше 20 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 05.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
07:03 05.07.2026
Дроны "Севера" в июне сожгли свыше 20 единиц техники ВСУ

Дроны "Севера" в июне сожгли свыше 20 единиц техники ВСУ, в том числе танки

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотников 71-й гвардейской дивизии группировки «Север» за июнь ликвидировали в Харьковской области свыше 20 единиц техники ВСУ.
  • В числе уничтоженной техники — танки М55S, БРДМ, орудия типов М101 и М114, минометы 82 мм и 120 мм, БТР М113.
  • Операторы-разведчики, работающие на дронах самолетного типа «Зала» и «Суперкам», обеспечивают обнаружение целей и корректировку ударов.
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотников 71-й гвардейской дивизии группировки "Север" за июнь ликвидировали в Харьковской области свыше 20 единиц техники ВСУ, в том числе танки, БТР и орудия, заявил РИА Новости командир подразделения с позывным Сват.
"За июнь месяц было уничтожено более 20 единиц техники, в их числе: Танки М55S, БРДМ, орудия типов М101 и М114 в несколько единиц, минометы 82 мм и 120 мм в нескольких единицах, а также несколько БТР М113", - рассказал командир.
Он подчеркнул, что расчеты БПЛА подразделений 71 гвардейской мотострелковой дивизии 14-го корпуса группировки "Север" прицельными ударами ликвидируют боевую технику и артиллерийские орудия ВСУ в Харьковской области.
По его словам, обнаружение целей и корректировку ударов обеспечивают операторы-разведчики, работающие на дронах самолетного типа "Зала" и "Суперкам". Сват отметил, что подразделению удалось значительно нарастить давление на противника и сорвать попытки помешать действиям российских штурмовых групп на данном участке.
Командир добавил, что наблюдение ведется непрерывно, операторы хорошо знают местность и способны выявлять цели в любое время суток, включая замаскированную технику. По его утверждению, обнаруженные цели оперативно поражаются ударными беспилотниками, и "натовская техника" в зоне ответственности подразделения "долго не живет".
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