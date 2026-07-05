Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотников 71-й гвардейской дивизии группировки «Север» за июнь ликвидировали в Харьковской области свыше 20 единиц техники ВСУ.

В числе уничтоженной техники — танки М55S, БРДМ, орудия типов М101 и М114, минометы 82 мм и 120 мм, БТР М113.

Операторы-разведчики, работающие на дронах самолетного типа «Зала» и «Суперкам», обеспечивают обнаружение целей и корректировку ударов.

БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотников 71-й гвардейской дивизии группировки "Север" за июнь ликвидировали в Харьковской области свыше 20 единиц техники ВСУ, в том числе танки, БТР и орудия, заявил РИА Новости командир подразделения с позывным Сват.

"За июнь месяц было уничтожено более 20 единиц техники, в их числе: Танки М55S, БРДМ, орудия типов М101 и М114 в несколько единиц, минометы 82 мм и 120 мм в нескольких единицах, а также несколько БТР М113", - рассказал командир.

Харьковской области. Он подчеркнул, что расчеты БПЛА подразделений 71 гвардейской мотострелковой дивизии 14-го корпуса группировки "Север" прицельными ударами ликвидируют боевую технику и артиллерийские орудия ВСУ

По его словам, обнаружение целей и корректировку ударов обеспечивают операторы-разведчики, работающие на дронах самолетного типа "Зала" и "Суперкам". Сват отметил, что подразделению удалось значительно нарастить давление на противника и сорвать попытки помешать действиям российских штурмовых групп на данном участке.