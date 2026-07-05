ВСУ применяют на БПЛА самодельные взрывные устройства, рассказал боец

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ массово применяют на FPV-дронах самодельные взрывные устройства, начиненные пластиковыми поражающими элементами.

Пластиковые поражающие элементы невидимы на рентгене и могут вызывать проблемы при проникновении в тело.

Поражающие элементы представляют собой небольшие пластиковые шарики, оставляющие на поверхности раны в виде мелких царапин.

ГЕНИЧЕСК, 5 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ массово применяют на FPV-дронах самодельные взрывные устройства, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми на рентгене, сообщил РИА Новости боец 18-й общевойсковой армии с позывным Воробей.

"Противник на FPV-дронах применяет поражающие элементы в виде пластика… Они не металлические, а пластиковые. У меня случай есть, у меня три осколка пластиковых… И они не видны на рентгене и просто начинают гнить под кожей… Да, достали, вытащили все", - сказал военнослужащий с позывным Воробей.

По словам военного, сами поражающие элементы представляют собой небольшие пластиковые шарики, при проникновении в тело оставляющие на поверхности раны в виде мелких царапин.

"Ни магнитом не воздействует, ни рентгеном. По началу не увидели его, вроде бы как царапины и царапины. Но потом проблемы были", - пояснил военнослужащий.

Боец подчеркнул, что начиненные пластиком взрывные устройства имеют кустарное происхождение, но при этом используются врагом в массовом порядке.