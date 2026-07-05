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ВСУ применяют на БПЛА самодельные взрывные устройства, рассказал боец - РИА Новости, 05.07.2026
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ВСУ применяют на БПЛА самодельные взрывные устройства, рассказал боец

ВСУ массово применяют на БПЛА взрывные устройства с пластиковыми элементами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий с беспилотником
Украинский военнослужащий с беспилотником - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий с беспилотником. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ массово применяют на FPV-дронах самодельные взрывные устройства, начиненные пластиковыми поражающими элементами.
  • Пластиковые поражающие элементы невидимы на рентгене и могут вызывать проблемы при проникновении в тело.
  • Поражающие элементы представляют собой небольшие пластиковые шарики, оставляющие на поверхности раны в виде мелких царапин.
ГЕНИЧЕСК, 5 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ массово применяют на FPV-дронах самодельные взрывные устройства, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми на рентгене, сообщил РИА Новости боец 18-й общевойсковой армии с позывным Воробей.
"Противник на FPV-дронах применяет поражающие элементы в виде пластика… Они не металлические, а пластиковые. У меня случай есть, у меня три осколка пластиковых… И они не видны на рентгене и просто начинают гнить под кожей… Да, достали, вытащили все", - сказал военнослужащий с позывным Воробей.
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По словам военного, сами поражающие элементы представляют собой небольшие пластиковые шарики, при проникновении в тело оставляющие на поверхности раны в виде мелких царапин.
"Ни магнитом не воздействует, ни рентгеном. По началу не увидели его, вроде бы как царапины и царапины. Но потом проблемы были", - пояснил военнослужащий.
Боец подчеркнул, что начиненные пластиком взрывные устройства имеют кустарное происхождение, но при этом используются врагом в массовом порядке.
"Самодельное взрывное устройство. Большая часть (боеприпасов на FPV-дронах ВСУ - ред.) - самодельные взрывные устройства", - заключил военный.
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