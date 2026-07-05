Число пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода увеличилось до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Утром и ночью 3 июля Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, есть погибшие и пострадавшие.
- Число пострадавших после обстрелов Белгорода увеличилось до трех, в больницу обратился мужчина с повреждением глаза.
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших после обстрелов ВСУ Белгорода 3 июля увеличилось до трех, в больницу обратился мужчина с повреждением глаза, сообщили в региональном оперштабе.
"Вчера в областную клиническую больницу обратился мужчина, который пострадал при ракетном обстреле города Белгорода ночью 3 июля. У него диагностировали поверхностное инородное тело роговицы", - сообщил в воскресенье оперштаб в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что после оказания помощи мужчина отпущен на амбулаторное лечение.