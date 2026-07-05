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Число пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода увеличилось до трех - РИА Новости, 05.07.2026
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10:46 05.07.2026
Число пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода увеличилось до трех

Число пострадавших после удара ВСУ по Белгороду 3 июля выросло до трех

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром и ночью 3 июля Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, есть погибшие и пострадавшие.
  • Число пострадавших после обстрелов Белгорода увеличилось до трех, в больницу обратился мужчина с повреждением глаза.
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших после обстрелов ВСУ Белгорода 3 июля увеличилось до трех, в больницу обратился мужчина с повреждением глаза, сообщили в региональном оперштабе.
Утром 3 июля Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, погибла женщина, еще одна получила ранения. Ночью Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ, были повреждены объекты инфраструктуры, пострадали мирная жительница.
"Вчера в областную клиническую больницу обратился мужчина, который пострадал при ракетном обстреле города Белгорода ночью 3 июля. У него диагностировали поверхностное инородное тело роговицы", - сообщил в воскресенье оперштаб в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что после оказания помощи мужчина отпущен на амбулаторное лечение.
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