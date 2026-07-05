Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области за неделю сбили 241 БПЛА - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 05.07.2026
В Херсонской области за неделю сбили 241 БПЛА

В Херсонской области за неделю сбили 241 украинский беспилотник

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За неделю в Херсонской области российские военнослужащие сбили 241 БПЛА ВСУ самолетного типа.
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что военнослужащие несут круглосуточное дежурство, оберегая мирных граждан, трассы и стратегические объекты области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие сбили 241 БПЛА ВСУ самолетного типа за неделю в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшую неделю над Херсонской областью уничтожен 241 вражеский беспилотник самолетного типа", - написал он в канале на платформе "Макс".
Сальдо подчеркнул, что военнослужащие несут круглосуточное дежурство, оберегая мирных граждан, трассы и стратегические объекты области.
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
ПВО ночью сбила 71 украинский БПЛА
Вчера, 07:42
 
БезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала