Краткий пересказ от РИА ИИ
- За неделю в Херсонской области российские военнослужащие сбили 241 БПЛА ВСУ самолетного типа.
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что военнослужащие несут круглосуточное дежурство, оберегая мирных граждан, трассы и стратегические объекты области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие сбили 241 БПЛА ВСУ самолетного типа за неделю в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшую неделю над Херсонской областью уничтожен 241 вражеский беспилотник самолетного типа", - написал он в канале на платформе "Макс".
Сальдо подчеркнул, что военнослужащие несут круглосуточное дежурство, оберегая мирных граждан, трассы и стратегические объекты области.
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