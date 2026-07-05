Священники посещают пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Священнослужители Бердянской епархии посещают раненых и утешают родственников погибших.
- Сотрудники центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии привезли в больницу питьевую воду, перевязочные материалы и средства гигиены.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Священники посещают раненных в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке, сообщили в РПЦ.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщил, что дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения. МИД РФ назвал удар ВСУ по рынку в Токмаке гнусным военным преступлением.
"Священнослужители Бердянской епархии совершают обход раненых, молятся с ними и беседуют с родственниками погибших, утешая их. В распоряжение Токмакской центральной городской больницы настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы Токмака протоиереем Николаем Ронжиным были переданы автомобиль и топливо", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Уточняется, что пострадавшие были доставлены в Токмакскую центральную районную больницу, и сотрудники центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Токмаке посетили медучреждение, пообщались с врачами, привезли в больницу питьевую воду, перевязочные материалы и средства гигиены.
В РПЦ уточнили, что в Токмаке с ноября 2025 года при поддержке Бердянской епархии действует центр Патриаршей гуманитарной миссии. Добровольцы миссии оказывают адресную помощь вынужденным переселенцам, одиноким престарелым гражданам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На служение съездили порядка 70 волонтеров со всей страны, отработано свыше 700 обращений о помощи.
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