Священники посещают пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ Священнослужители Бердянской епархии посещают раненых и утешают родственников погибших.

Сотрудники центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии привезли в больницу питьевую воду, перевязочные материалы и средства гигиены.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Священники посещают раненных в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке, сообщили в РПЦ.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщил, что дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения. МИД РФ назвал удар ВСУ по рынку в Токмаке гнусным военным преступлением.

"Священнослужители Бердянской епархии совершают обход раненых, молятся с ними и беседуют с родственниками погибших, утешая их. В распоряжение Токмакской центральной городской больницы настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы Токмака протоиереем Николаем Ронжиным были переданы автомобиль и топливо", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в Токмакскую центральную районную больницу, и сотрудники центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Токмаке посетили медучреждение, пообщались с врачами, привезли в больницу питьевую воду, перевязочные материалы и средства гигиены.