МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поздравления с Днем независимости

"Выражаем нашу глубокую признательность за пожелания силы и стойкости со стороны России в 215-ю годовщину провозглашения независимости", - написал Хиль в соцсети X .

"Ценим постоянную поддержку и готовность протянуть руку помощи, когда нам она так нужна", - написал министр.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщал, что Москва направит в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами, продовольствием, палатками и предметами первой необходимости, а также новую группу специалистов для ликвидации последствий стихийного бедствия.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним официальным данным властей, погибли 2645 человек, еще 12 666 получили ранения. Всего с 24 июня из-под завалов были спасены живыми 6462 человека.