МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поздравления с Днем независимости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил Россию за поздравления с Днем независимости.
- Он также выразил признательность за готовность России оказать помощь.
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил Россию за поздравления с Днем независимости и готовность протянуть руку помощи.
Также он поблагодарил Москву за готовность протянуть руку помощи в трудную минуту.
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"Ценим постоянную поддержку и готовность протянуть руку помощи, когда нам она так нужна", - написал министр.
Пятого июля отмечается 215-летие подписания декларации о независимости Венесуэлы.
Ранее директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщал, что Москва направит в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами, продовольствием, палатками и предметами первой необходимости, а также новую группу специалистов для ликвидации последствий стихийного бедствия.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним официальным данным властей, погибли 2645 человек, еще 12 666 получили ранения. Всего с 24 июня из-под завалов были спасены живыми 6462 человека.