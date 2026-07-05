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МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поздравления с Днем независимости - РИА Новости, 05.07.2026
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21:07 05.07.2026 (обновлено: 21:14 05.07.2026)
МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поздравления с Днем независимости

Венесуэла поблагодарила РФ за готовность протянуть руку помощи в трудную минуту

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил Россию за поздравления с Днем независимости.
  • Он также выразил признательность за готовность России оказать помощь.
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил Россию за поздравления с Днем независимости и готовность протянуть руку помощи.
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"Выражаем нашу глубокую признательность за пожелания силы и стойкости со стороны России в 215-ю годовщину провозглашения независимости", - написал Хиль в соцсети X.

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Также он поблагодарил Москву за готовность протянуть руку помощи в трудную минуту.
«
"Ценим постоянную поддержку и готовность протянуть руку помощи, когда нам она так нужна", - написал министр.
Пятого июля отмечается 215-летие подписания декларации о независимости Венесуэлы.
Ранее директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщал, что Москва направит в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами, продовольствием, палатками и предметами первой необходимости, а также новую группу специалистов для ликвидации последствий стихийного бедствия.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним официальным данным властей, погибли 2645 человек, еще 12 666 получили ранения. Всего с 24 июня из-под завалов были спасены живыми 6462 человека.
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