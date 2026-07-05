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В Вашингтоне после салюта объявили красный код качества воздуха - РИА Новости, 05.07.2026
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21:45 05.07.2026
В Вашингтоне после салюта объявили красный код качества воздуха

РИА Новости: в Вашингтоне ввели красный код из-за смога от салюта в честь 4 июля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканские флаги
Американские флаги - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вашингтоне был объявлен «красный код» качества воздуха из-за опасного загрязнения после салюта в честь Дня независимости.
  • Власти предупредили, что уличный воздух небезопасен для старшего поколения, детей и людей с хроническими заболеваниями.
  • Накануне в Вашингтоне была побита температурная рекордная отметка для 4 июля, столбик термометра поднялся почти до 40 градусов.
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. "Красный код" из-за опасного загрязнения воздуха объявили в американской столице на фоне жары и после крупнейшего салюта в честь Дня независимости, оставившего город в дымке.
Как передал корреспондент РИА Новости, после 40-минутного салюта из 850 тысяч залпов центр Вашингтона в ночь на воскресенье еще долго был окутан серым смогом.
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В Вашингтоне отменили парад в честь Дня независимости
4 июля, 17:29
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"Красный код качества воздуха. Уличный воздух не безопасен для старшего поколения, детей и людей с хроническими заболеваниями", - говорится в распространенном предупреждении столичных срочных служб.
Проблемы со здоровьем грозят и остальным гражданам, поэтому нужно сократить время пребывания на улице, информировали власти.
В эти дни в Вашингтоне установилась рекордная температура. Накануне столбик термометра поднялся почти до 40 градусов, побив рекорд 1898 года для 4 июля.
Организаторы торжественных мероприятий в центре американской столицы обещали устроить "крупнейшую демонстрацию запуска фейерверков в истории". Было сделано 850 тысяч залпов с десяти площадок.
За несколько дней до праздника американские СМИ сообщали о внутреннем документе Службы национальных парков с предупреждением о возможности опасного загрязнения воздуха из-за салюта.
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