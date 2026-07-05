В Вашингтоне после салюта объявили красный код качества воздуха

Краткий пересказ от РИА ИИ В Вашингтоне был объявлен «красный код» качества воздуха из-за опасного загрязнения после салюта в честь Дня независимости.

Власти предупредили, что уличный воздух небезопасен для старшего поколения, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Накануне в Вашингтоне была побита температурная рекордная отметка для 4 июля, столбик термометра поднялся почти до 40 градусов.

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. "Красный код" из-за опасного загрязнения воздуха объявили в американской столице на фоне жары и после крупнейшего салюта в честь Дня независимости, оставившего город в дымке.

Как передал корреспондент РИА Новости, после 40-минутного салюта из 850 тысяч залпов центр Вашингтона в ночь на воскресенье еще долго был окутан серым смогом.

« "Красный код качества воздуха. Уличный воздух не безопасен для старшего поколения, детей и людей с хроническими заболеваниями", - говорится в распространенном предупреждении столичных срочных служб.

Проблемы со здоровьем грозят и остальным гражданам, поэтому нужно сократить время пребывания на улице, информировали власти.

В эти дни в Вашингтоне установилась рекордная температура. Накануне столбик термометра поднялся почти до 40 градусов, побив рекорд 1898 года для 4 июля.

Организаторы торжественных мероприятий в центре американской столицы обещали устроить "крупнейшую демонстрацию запуска фейерверков в истории". Было сделано 850 тысяч залпов с десяти площадок.