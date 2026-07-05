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Самолеты ВВС США пролетели над Вашингтоном в День независимости - РИА Новости, 05.07.2026
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02:53 05.07.2026
Самолеты ВВС США пролетели над Вашингтоном в День независимости

РИА Новости: бомбардировщики B-2 пролетели над Вашингтоном в День независимости

© Фото : U.S. Air ForceАмериканский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : U.S. Air Force
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные самолеты, включая два стратегических бомбардировщика B-2, пролетели над Вашингтоном.
  • Пролет военной авиации состоялся в рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов.
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Американские военные самолеты, включая два стратегических бомбардировщика B-2, пролетели над Вашингтоном в рамках празднования Дня независимости, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо стратегических бомбардировщиков, над американской столицей пролетел самолет-заправщик KC-135 Stratotanker, а также крыло истребителей.
Соединенные Штаты 4 июля отмечали 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии в 1776 году.
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В миреФиладельфияB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
 
 
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