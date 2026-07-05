В Варшаве автобус въехал в подземный переход, есть пострадавшие

"В результате происшествия несколько человек получили ранения, а на месте продолжается операция экстренных служб", - уточняет радиостанция.

По последним данным, в результате аварии пострадали шесть человек.

Уточняется, что спасательные службы в настоящий момент решают вопрос безопасного извлечения автобуса из подземного перехода, что осложняется наличием в нем газовой установки.