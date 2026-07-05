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В Варшаве автобус въехал в подземный переход, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.07.2026
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22:41 05.07.2026
В Варшаве автобус въехал в подземный переход, есть пострадавшие

RMF FM: городской автобус въехал в подземный переход в Варшаве, есть раненые

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе площади Сибирских ссыльных в Варшаве автобус общественного транспорта въехал во вход подземного перехода на Западном вокзале.
  • В результате происшествия пострадали шесть человек, на месте продолжается операция экстренных служб.
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Городской автобус въехал в подземный переход в Варшаве, есть раненые, сообщает радиостанция RMF FM.
"В воскресенье вечером в районе площади Сибирских ссыльных в Варшаве автобус общественного транспорта въехал во вход подземного перехода на Западном вокзале", - говорится в сообщении.
«
"В результате происшествия несколько человек получили ранения, а на месте продолжается операция экстренных служб", - уточняет радиостанция.
По последним данным, в результате аварии пострадали шесть человек.
Уточняется, что спасательные службы в настоящий момент решают вопрос безопасного извлечения автобуса из подземного перехода, что осложняется наличием в нем газовой установки.
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