В Варшаве автобус въехал в подземный переход, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе площади Сибирских ссыльных в Варшаве автобус общественного транспорта въехал во вход подземного перехода на Западном вокзале.
- В результате происшествия пострадали шесть человек, на месте продолжается операция экстренных служб.
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Городской автобус въехал в подземный переход в Варшаве, есть раненые, сообщает радиостанция RMF FM.
"В воскресенье вечером в районе площади Сибирских ссыльных в Варшаве автобус общественного транспорта въехал во вход подземного перехода на Западном вокзале", - говорится в сообщении.
«
"В результате происшествия несколько человек получили ранения, а на месте продолжается операция экстренных служб", - уточняет радиостанция.
По последним данным, в результате аварии пострадали шесть человек.
Уточняется, что спасательные службы в настоящий момент решают вопрос безопасного извлечения автобуса из подземного перехода, что осложняется наличием в нем газовой установки.
В Лейпциге автомобиль въехал в толпу людей
4 мая, 18:42