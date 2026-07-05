Краткий пересказ от РИА ИИ Киселев заявил, что Украина как государство исчезает и превращается в натовский полигон.

По словам Киселева, граждан Украины насильно отправляют на фронт.

Он подчеркнул, что в Украине должным образом не работает ни экономика, ни социальная сфера.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украина как государство исчезает на глазах, превращаясь в натовский полигон, где граждане должны воевать с русскими ради чужих и чуждых интересов, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Украина как государство исчезает на глазах. Это уже просто натовский полигон, куда извне накачивается оружие, где граждане условной страны должны воевать с русскими ради чужих и чуждых интересов. Мужчин, отцов, мужей, братьев и сыновей насильно отлавливают на улицах, бусифицируют и против их воли упекают на фронт, невзирая ни на какие обстоятельства", - сказал, как передают ИС " Вести ", Киселев

Гендиректор подчеркнул, что в стране должным образом не работает ни экономика, ни социальная сфера.