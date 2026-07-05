Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото

Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше

© Фото : U.S. Army / Jason Johnston Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ Денацификация Украины отвечает интересам Польши, и она могла бы добиться этого, прекратив быть транзитером для 90% украинского военно-технического импорта из НАТО, заявил эксперт.

Корыбко отметил, что сегодняшняя Украина со своей идеологической политикой может представлять серьезную угрозу для безопасности Польши в будущем.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Польше следует взять пример с России и содействовать денацификации Украины, проводящей откровенно антипольскую политику, пишет американский политолог Эндрю Корыбко в статье на платформе Польше следует взять пример с России и содействовать денацификации Украины, проводящей откровенно антипольскую политику, пишет американский политолог Эндрю Корыбко в статье на платформе Substack

"Денацификация Украины отвечает интересам Польши , и она могла бы добиться ее без единого выстрела. Все, что от Варшавы требуется, — это немедленно перестать быть транзитером для 90% украинского военно-технического импорта из НАТО, и все", — заявил он.

По словам эксперта, если бы Польша заранее предъявила ультиматум Украине и проявила твердость, то Киеву осталось бы только подчиниться.

Также Корыбко отметил, что сегодняшняя Украина со своей идеологической политикой может представлять серьезную угрозу для безопасности Польши в будущем.

Отношения Украины и Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников Киевом.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, которым тот был награжден в 2023 году.