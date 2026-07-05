Краткий пересказ от РИА ИИ
- Денацификация Украины отвечает интересам Польши, и она могла бы добиться этого, прекратив быть транзитером для 90% украинского военно-технического импорта из НАТО, заявил эксперт.
- Корыбко отметил, что сегодняшняя Украина со своей идеологической политикой может представлять серьезную угрозу для безопасности Польши в будущем.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Польше следует взять пример с России и содействовать денацификации Украины, проводящей откровенно антипольскую политику, пишет американский политолог Эндрю Корыбко в статье на платформе Substack.
По словам эксперта, если бы Польша заранее предъявила ультиматум Украине и проявила твердость, то Киеву осталось бы только подчиниться.
Также Корыбко отметил, что сегодняшняя Украина со своей идеологической политикой может представлять серьезную угрозу для безопасности Польши в будущем.
Отношения Украины и Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников Киевом.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, которым тот был награжден в 2023 году.
* Запрещенные в России экстремистские организации.