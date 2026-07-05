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В США предложили Польше последовать примеру России по Украине - РИА Новости, 05.07.2026
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19:50 05.07.2026 (обновлено: 22:49 05.07.2026)
В США предложили Польше последовать примеру России по Украине

Политолог Корыбко посоветовал Польше содействовать денацификации Украины

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Денацификация Украины отвечает интересам Польши, и она могла бы добиться этого, прекратив быть транзитером для 90% украинского военно-технического импорта из НАТО, заявил эксперт.
  • Корыбко отметил, что сегодняшняя Украина со своей идеологической политикой может представлять серьезную угрозу для безопасности Польши в будущем.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Польше следует взять пример с России и содействовать денацификации Украины, проводящей откровенно антипольскую политику, пишет американский политолог Эндрю Корыбко в статье на платформе Substack.
"Денацификация Украины отвечает интересам Польши, и она могла бы добиться ее без единого выстрела. Все, что от Варшавы требуется, — это немедленно перестать быть транзитером для 90% украинского военно-технического импорта из НАТО, и все", — заявил он.
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По словам эксперта, если бы Польша заранее предъявила ультиматум Украине и проявила твердость, то Киеву осталось бы только подчиниться.
Также Корыбко отметил, что сегодняшняя Украина со своей идеологической политикой может представлять серьезную угрозу для безопасности Польши в будущем.
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