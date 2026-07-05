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На Украине пересмотрели правила набора наемников в ряды в ВСУ - РИА Новости, 05.07.2026
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07:34 05.07.2026
На Украине пересмотрели правила набора наемников в ряды в ВСУ

Правительство Украины пересмотрело порядок набора наемников в ряды ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoКолумбийские наемники ВСУ
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Колумбийские наемники ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Украины утвердило новый механизм принятия иностранных наемников на военную службу в рядах ВСУ.
  • Компании, включенные центром рекрутинга в перечень, будут сопровождать кандидатов, отвечать за законность процедур и достоверность документов, а также обеспечивать возвращение кандидата обратно за свой счет в случае его неудачи на медкомиссии или отказа от подписания контракта.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство Украины одобрило новый механизм принятия иностранных наемников на военную службу в рядах ВСУ, заявила в своем Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко.
"Правительство утвердило порядок (Набора наемников в ряды ВСУ. — Прим. ред.)", — написала она.
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По словам премьера, сопровождать кандидатов в ВСУ будут компании, включенные центром рекрутинга в перечень иностранцев и лиц без гражданства.
"Проверенные и внесенные в реестр компании приглашают кандидатов, собирают необходимые документы — центр, в свою очередь, их согласовывает", — добавила Свириденко.
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По ее словам, компании будут отвечать за законность всех процедур и достоверность документов, а если кандидат не пройдет медкомиссию или откажется от подписания контракта, компания за свой счет обеспечит его возвращение обратно.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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