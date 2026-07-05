На Украине пересмотрели правила набора наемников в ряды в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Украины утвердило новый механизм принятия иностранных наемников на военную службу в рядах ВСУ.
- Компании, включенные центром рекрутинга в перечень, будут сопровождать кандидатов, отвечать за законность процедур и достоверность документов, а также обеспечивать возвращение кандидата обратно за свой счет в случае его неудачи на медкомиссии или отказа от подписания контракта.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство Украины одобрило новый механизм принятия иностранных наемников на военную службу в рядах ВСУ, заявила в своем Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко.
"Правительство утвердило порядок (Набора наемников в ряды ВСУ. — Прим. ред.)", — написала она.
По словам премьера, сопровождать кандидатов в ВСУ будут компании, включенные центром рекрутинга в перечень иностранцев и лиц без гражданства.
"Проверенные и внесенные в реестр компании приглашают кандидатов, собирают необходимые документы — центр, в свою очередь, их согласовывает", — добавила Свириденко.
По ее словам, компании будут отвечать за законность всех процедур и достоверность документов, а если кандидат не пройдет медкомиссию или откажется от подписания контракта, компания за свой счет обеспечит его возвращение обратно.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.