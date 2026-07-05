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"Стало ударом": в ЕС раскритиковали Киев за позор перед саммитом НАТО - РИА Новости, 05.07.2026
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07:10 05.07.2026 (обновлено: 07:44 05.07.2026)
"Стало ударом": в ЕС раскритиковали Киев за позор перед саммитом НАТО

Христофору: потеря Константиновки стала позором для Киева перед саммитом НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО в Анкаре.
  • Западные страны планировали провести саммит НАТО с позиции силы, но реальность оказалась другой.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО в Анкаре, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Украина может попытаться что-то предпринять насчет Константиновки перед саммитом НАТО. Ее падение уже стало ударом не только для Украины накануне саммита НАТО, но и всего коллективного Запада и генерального секретаря (НАТО Марко — Прим ред.) Рютте", — сказал он.
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По словам эксперта, западные страны планировали провести саммит НАТО с позиции силы, когда Киев якобы побеждает, но реальность оказалась другой.
"Они надеялись прийти на саммит НАТО, рассказывая о том, как Украина побеждает и ситуация меняется. Больше денег, больше оружия, но теперь это явно не сработает", — добавил журналист.
Саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля. В рамках подготовки к нему во вторник в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса, где они обсудили, в частности проект итоговой декларации предстоящего саммита.
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Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
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