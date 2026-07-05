"Стало ударом": в ЕС раскритиковали Киев за позор перед саммитом НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО в Анкаре.

Западные страны планировали провести саммит НАТО с позиции силы, но реальность оказалась другой.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО в Анкаре, заявил в эфире своего Потеря Константиновки стала ударом для Киева перед саммитом НАТО в Анкаре, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

"Украина может попытаться что-то предпринять насчет Константиновки перед саммитом НАТО . Ее падение уже стало ударом не только для Украины накануне саммита НАТО, но и всего коллективного Запада и генерального секретаря (НАТО Марко — Прим ред.) Рютте", — сказал он.

По словам эксперта, западные страны планировали провести саммит НАТО с позиции силы, когда Киев якобы побеждает, но реальность оказалась другой.

"Они надеялись прийти на саммит НАТО, рассказывая о том, как Украина побеждает и ситуация меняется. Больше денег, больше оружия, но теперь это явно не сработает", — добавил журналист.

Саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля. В рамках подготовки к нему во вторник в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса, где они обсудили, в частности проект итоговой декларации предстоящего саммита.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.