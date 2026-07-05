"Тебе конец": в Киеве набросились на Зеленского после потери Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Владимир Зеленский отказывается признать освобождение Константиновки российскими войсками из-за страха за свою жизнь.

Соскин утверждает, что Зеленский понимает потерю города для Украины, но опасается реакции ВСУ на этот провал.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР вызван страхом за свою жизнь, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Зеленский уперся рогом не просто так. Если он признает падение Константиновки , то это настоящая катастрофа для его репутации. Вот тебе и конец, Зеленский. ВСУ такого провала тебе не простит", — сказал он.

По словам эксперта, Зеленский прекрасно понимает, что город для Украины потерян, но ведь боевикам ВСУ это не объяснишь, особенно учитывая их высокие потери в городе.

"Очередная ложь Зеленского, которая выставила его дураком перед всеми украинцами. Взгляни на карту, хватит уже жить в выдуманном мире", — подытожил Соскин.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.