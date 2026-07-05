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"Все разбиты": украинцы забили тревогу из-за ЧП в Харьковской области - РИА Новости, 05.07.2026
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02:51 05.07.2026 (обновлено: 08:40 05.07.2026)
"Все разбиты": украинцы забили тревогу из-за ЧП в Харьковской области

На трассе от Днепропетровска до Харькова разбиты все АЗС

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе Днепропетровск — Харьков все заправки находятся в разбитом состоянии.
  • Об этом пожаловался один из водителей на видео, опубликованном порталом «Мiсто» в соцсети Facebook.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Все заправки на трассе от Днепропетровска до Харькова находятся в разбитом состоянии, на это пожаловался один из водителей на видео, опубликованном порталом "Мiсто" в соцсети Facebook*.
"На трассе Днепропетровск — Харьков на сегодняшний день все заправки разбиты. Водители, имейте в виду", — сказал автор видео.
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