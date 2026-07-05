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"Все разбиты": украинцы забили тревогу из-за ЧП в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ На трассе Днепропетровск — Харьков все заправки находятся в разбитом состоянии.

Об этом пожаловался один из водителей на видео, опубликованном порталом «Мiсто» в соцсети Facebook.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Все заправки на трассе от Все заправки на трассе от Днепропетровска до Харькова находятся в разбитом состоянии, на это пожаловался один из водителей на видео, опубликованном порталом "Мiсто" в соцсети Facebook*.

"На трассе Днепропетровск — Харьков на сегодняшний день все заправки разбиты. Водители, имейте в виду", — сказал автор видео.

ВС России регулярно наносят удары по АЗС и хранилищам с топливом, используемым в интересах ВСУ. В частности, 30 июня Минобороны сообщало о поражении дальними ударами беспилотников 25 заправочных станций и нескольких цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.