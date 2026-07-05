Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер выразил удивление скоростью освобождения Константиновки российской армией.
- По мнению журналиста, украинские источники не хотят подтверждать факт освобождения города, что, возможно, связано с его важностью для Киева.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Скорость освобождения Константиновки российской армией вызывает удивление, такое признание сделал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны, <…> Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что там (в Константиновке. — Прим. ред.) происходит", — сказал он.
По словам журналиста, украинские источники не хотят подтверждать факт освобождения города, что, возможно, связано с его важностью для Киева.
"Константиновка считалась важным опорным пунктом украинских оборонительных сооружений", — добавил Ваннер.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.