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"Что там происходит": в Киеве поразились освобождению Константиновки - РИА Новости, 05.07.2026
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01:59 05.07.2026 (обновлено: 07:47 05.07.2026)
"Что там происходит": в Киеве поразились освобождению Константиновки

Welt: скорость освобождения Константиновки вызывает удивление

© REUTERS / Valentyn OgirenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер выразил удивление скоростью освобождения Константиновки российской армией.
  • По мнению журналиста, украинские источники не хотят подтверждать факт освобождения города, что, возможно, связано с его важностью для Киева.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Скорость освобождения Константиновки российской армией вызывает удивление, такое признание сделал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет. Пусть у нас и нет подтверждения от украинской стороны, <…> Хотя мы уже можем с уверенностью сказать, что там (в Константиновке. — Прим. ред.) происходит", — сказал он.
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По словам журналиста, украинские источники не хотят подтверждать факт освобождения города, что, возможно, связано с его важностью для Киева.
"Константиновка считалась важным опорным пунктом украинских оборонительных сооружений", — добавил Ваннер.
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Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Константиновка под контролем ВСУ была логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
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