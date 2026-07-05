ВС России нанесли удар по украинским военным аэродромам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ нанесли поражение военным аэродромам ВСУ.
- Также поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, места производства и хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вооруженными силами РФ за сутки нанесено поражение военным аэродромам ВСУ, сообщили Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18