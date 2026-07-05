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Отряд кораблей ТОФ прибыл в Китай на совместные учения - РИА Новости, 05.07.2026
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06:20 05.07.2026
Отряд кораблей ТОФ прибыл в Китай на совместные учения

Отряд кораблей ТОФ прибыл в Китай на учения «Морское взаимодействие-2026»

© AP Photo / Zha Chunming/XinhuaРоссийско-китайские учения "Морское взаимодействие"
Российско-китайские учения Морское взаимодействие - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу города Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026».
  • Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля, во время них будут совершенствоваться совместные спасательные действия, отрабатываться противолодочные задачи и противовоздушная оборона, проводиться совместные артиллерийские стрельбы.
  • В учениях от отряда кораблей ТОФ примут участие крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов», а от ВМС НОАК — эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка типа «Юань», транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».
ЦИНДАО (Китай), 5 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в воскресенье прибыл на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньдун для участия в совместных российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2026", передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что "Морское взаимодействие-2026" пройдет в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.
"Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы", - уточнили в пресс-службе ТОФ.
Командир отряда кораблей ТОФ контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил руководителям предстоящего учения от китайской и российской стороны о прибытии отряда, в который вошли гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов".
От ВМС НОАК в учениях примут участие эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
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