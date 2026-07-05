Отряд кораблей ТОФ прибыл в Китай на совместные учения

Краткий пересказ от РИА ИИ Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу города Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026».

Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля, во время них будут совершенствоваться совместные спасательные действия, отрабатываться противолодочные задачи и противовоздушная оборона, проводиться совместные артиллерийские стрельбы.

В учениях от отряда кораблей ТОФ примут участие крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов», а от ВМС НОАК — эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка типа «Юань», транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

ЦИНДАО (Китай), 5 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в воскресенье прибыл на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньдун для участия в совместных российско-китайских учениях "Морское взаимодействие-2026", передает корреспондент РИА Новости.

В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что "Морское взаимодействие-2026" пройдет в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.

"Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы", - уточнили в пресс-службе ТОФ.

Командир отряда кораблей ТОФ контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил руководителям предстоящего учения от китайской и российской стороны о прибытии отряда, в который вошли гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов".