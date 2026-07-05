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В Туве нашли тапок одной из пропавших девочек - РИА Новости, 05.07.2026
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15:28 05.07.2026 (обновлено: 16:52 05.07.2026)
В Туве нашли тапок одной из пропавших девочек

Тапок одной из пропавших девочек в Туве нашли в воде недалеко от берега Енисея

© Фото : МВД по Республике Тыва/MAX Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве
 Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : МВД по Республике Тыва/MAX
Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 12-летние девочки пропали в Кызыле, ушли из дома в среду вечером и не вернулись.
  • Их телефоны и обувь были найдены на берегу Енисея, а позже волонтеры обнаружили в воде тапок одной из девочек, примерно в 22 километрах от Кызыла.
  • Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла, сообщили в МВД по республике.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.
"В ходе поисковых мероприятий волонтерами в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от города Кызыла, обнаружен тапок, принадлежащий одной из пропавших девочек… Тапок родственники опознали как принадлежащий одной из разыскиваемых девочек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что данная информация подтверждена следственными органами. Также в ведомстве отметили, что найденный тапок принадлежит второй девочке, а обувь первой обнаружили рядом с их телефонами.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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ПроисшествияКызылСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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