Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве

Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве

В Туве нашли тапок одной из пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ Две 12-летние девочки пропали в Кызыле, ушли из дома в среду вечером и не вернулись.

Их телефоны и обувь были найдены на берегу Енисея, а позже волонтеры обнаружили в воде тапок одной из девочек, примерно в 22 километрах от Кызыла.

Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.

КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла, сообщили в МВД по республике.

В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.

"В ходе поисковых мероприятий волонтерами в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от города Кызыла, обнаружен тапок, принадлежащий одной из пропавших девочек… Тапок родственники опознали как принадлежащий одной из разыскиваемых девочек", - говорится в сообщении

Уточняется, что данная информация подтверждена следственными органами. Также в ведомстве отметили, что найденный тапок принадлежит второй девочке, а обувь первой обнаружили рядом с их телефонами.