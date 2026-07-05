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СМИ: в Турции у берегов Черного моря обнаружили неизвестный БПЛА - РИА Новости, 05.07.2026
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01:32 05.07.2026
СМИ: в Турции у берегов Черного моря обнаружили неизвестный БПЛА

IHA: у берегов Турции обнаружили беспилотник неустановленного происхождения

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов турецкой провинции Зонгулдак обнаружен БПЛА неустановленного происхождения.
  • На место обнаружения БПЛА вызваны саперы, жандармы оцепили район, специалисты проверят находку.
СТАМБУЛ, 5 июл - РИА Новости. БПЛА неустановленного происхождения обнаружен у берегов турецкой провинции Зонгулдак на берегу Черного моря, передает в ночь на воскресенье агентство IHA.
"Местные жители вызвали экстренные службы, обнаружив у берега вблизи района Фильйос, предположительно, военный БПЛА", - сообщило агентство.
На место вызваны саперы, а жандармы оцепили район на побережье. Специалисты проверят находку и установят происхождение БПЛА, а также наличие или отсутствие взрывчатки.
Порт Фильйос является одним из важнейших на севере Турции по поставкам нефти и газа.
Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал 1 июля в турецкой провинции Трабзон. В июне БПЛА и их обломки обнаружили в ряде провинций Турции на Черном море.
Украинский БПЛА упал в турецкой провинции Трабзон - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Турции упал украинский БПЛА со взрывчаткой
1 июля, 17:46
 
В миреЧерное мореТурцияТрабзон (провинция)
 
 
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