ЦИК принял документы Партии пенсионеров для участия в выборах

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России приняла документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

Делегация Партии пенсионеров прибыла в Центризбирком в воскресенье во главе с председателем Эриком Праздниковым. Документы у партии принял член ЦИК России Антон Лопатин.

На съезде 26 июня партия утвердила свою предвыборную программу. Председатель Партии пенсионеров отмечал, что партия ставит задачу в этом году стать парламентской.