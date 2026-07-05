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ЦИК принял документы Партии пенсионеров для участия в выборах - РИА Новости, 05.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:18 05.07.2026 (обновлено: 11:26 05.07.2026)
ЦИК принял документы Партии пенсионеров для участия в выборах

ЦИК принял документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченные представители Российской партии пенсионеров за социальную справедливость подают документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах депутатов Государственной Думы РФ. 5 июля 2026
Уполномоченные представители Российской партии пенсионеров за социальную справедливость подают документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах депутатов Государственной Думы РФ. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченные представители Российской партии пенсионеров за социальную справедливость подают документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах депутатов Государственной Думы РФ. 5 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России приняла документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • На съезде 26 июня партия утвердила свою предвыборную программу и поставила задачу стать парламентской.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России приняла документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация Партии пенсионеров прибыла в Центризбирком в воскресенье во главе с председателем Эриком Праздниковым. Документы у партии принял член ЦИК России Антон Лопатин.
Для подачи документов в Центральную избирательную комиссию РФ также прибыл ранее исключенный из ЛДПР депутат Госдумы Андрей Свинцов, сообщавший РИА Новости, что планирует выдвигаться на предстоящие выборы в Госдуму от Партии пенсионеров.
На съезде 26 июня партия утвердила свою предвыборную программу. Председатель Партии пенсионеров отмечал, что партия ставит задачу в этом году стать парламентской.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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