ЦИК принял документы Партии пенсионеров для участия в выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия России приняла документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
- На съезде 26 июня партия утвердила свою предвыборную программу и поставила задачу стать парламентской.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России приняла документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация Партии пенсионеров прибыла в Центризбирком в воскресенье во главе с председателем Эриком Праздниковым. Документы у партии принял член ЦИК России Антон Лопатин.
На съезде 26 июня партия утвердила свою предвыборную программу. Председатель Партии пенсионеров отмечал, что партия ставит задачу в этом году стать парламентской.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.