СМИ: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции, передает Reuters.

Накануне они поговорили по телефону уже четвертый раз с начала года, условившись вновь созвониться в ближайшее время.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дональд Трамп планирует поговорить с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским в Турции, сообщает Дональд Трамп планирует поговорить с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским в Турции, сообщает Reuters

Трамп , вероятно, поговорит с Путиным после разговора с Зеленским", — передает агентство слова высокопоставленного американского чиновника.

Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США встретится с главой киевского режима на полях саммита НАТО. Он пройдет в Анкаре 7 и 8 июля.

В ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте.

Верховный главнокомандующий обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. Он вновь отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем с учетом принципиальных для Москвы вопросов.

Глава Белого дома, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию, добавив, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в российскую столицу в любое удобное время.