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СМИ: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции - РИА Новости, 05.07.2026
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23:08 05.07.2026 (обновлено: 23:53 05.07.2026)
СМИ: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции

Reuters: Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским в Турции

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции, передает Reuters.
  • Накануне они поговорили по телефону уже четвертый раз с начала года, условившись вновь созвониться в ближайшее время.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дональд Трамп планирует поговорить с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским в Турции, сообщает Reuters.
"Трамп, вероятно, поговорит с Путиным после разговора с Зеленским", — передает агентство слова высокопоставленного американского чиновника.
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Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США встретится с главой киевского режима на полях саммита НАТО. Он пройдет в Анкаре 7 и 8 июля.
В ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте.
Верховный главнокомандующий обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. Он вновь отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем с учетом принципиальных для Москвы вопросов.
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Глава Белого дома, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию, добавив, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в российскую столицу в любое удобное время.
Это был уже четвертый разговор лидеров с начала года. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время.
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