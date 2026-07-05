Трамп пообещал снова отправить в забвение серп и молот

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп пообещал вновь отправить в забвение серп и молот.
- Он заявил, что Америка никогда не будет коммунистической страной, а также выразил мнение о том, что социал-демократы, претендующие на выборные посты в США, открывают двери для коммунизма, что представляет опасность для страны.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время речи на мероприятии в Вашингтоне в честь Дня независимости страны пообещал вновь "отправить в забвение" серп и молот.
«
"Звезды и полосы (американский флаг. — Прим. ред.) уже отправляли в забвение серп и молот, и мы снова сделаем это, если будет нужно", — приводит слова Трампа издание The New York Times.
Ранее американский лидер, выступая на митинге в Южной Дакоте, заявил, что Америка никогда не будет коммунистической страной, а коммунизм и патриотизм несовместимы.
В конце июня Трамп выступил с утверждением, что кандидаты от социал-демократов на выборные посты в Соединенных Штатах открывают двери для коммунизма, что, по утверждению главы Белого дома, представляет опасность для страны.