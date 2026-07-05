Трамп представил на Дне независимости побывавшего на Луне астронавта

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на мероприятии в честь Дня независимости страны представил собравшимся астронавта "Аполлон-17" Джека Шмитта, побывавшего на Луне.

Девяностооднолетний астронавт присутствовал на сцене с президентом.

Шмитт стал двенадцатым человеком, который, по утверждению НАСА, высаживался на Луне. Он участник последней миссий "Аполлон" к земному спутнику.