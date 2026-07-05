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Трамп представил на Дне независимости побывавшего на Луне астронавта - РИА Новости, 05.07.2026
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07:48 05.07.2026 (обновлено: 07:52 05.07.2026)
Трамп представил на Дне независимости побывавшего на Луне астронавта

Трамп представил на Дне независимости последнего побывавшего на Луне астронавта

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп представил собравшимся астронавта «Аполлон-17» Джека Шмитта на мероприятии в честь Дня независимости.
  • Джек Шмитт — двенадцатый человек, который, по утверждению НАСА, высаживался на Луне, он участник последней миссии «Аполлон» к земному спутнику.
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на мероприятии в честь Дня независимости страны представил собравшимся астронавта "Аполлон-17" Джека Шмитта, побывавшего на Луне.
"Последний человек, который побывал на Луне, астронавт "Аполлона-17" Джек Шмитт", - представил Трамп в ходе своей речи.
Девяностооднолетний астронавт присутствовал на сцене с президентом.
Шмитт стал двенадцатым человеком, который, по утверждению НАСА, высаживался на Луне. Он участник последней миссий "Аполлон" к земному спутнику.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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