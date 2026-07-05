Трамп представил на Дне независимости побывавшего на Луне астронавта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп представил собравшимся астронавта «Аполлон-17» Джека Шмитта на мероприятии в честь Дня независимости.
- Джек Шмитт — двенадцатый человек, который, по утверждению НАСА, высаживался на Луне, он участник последней миссии «Аполлон» к земному спутнику.
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на мероприятии в честь Дня независимости страны представил собравшимся астронавта "Аполлон-17" Джека Шмитта, побывавшего на Луне.
Девяностооднолетний астронавт присутствовал на сцене с президентом.
Шмитт стал двенадцатым человеком, который, по утверждению НАСА, высаживался на Луне. Он участник последней миссий "Аполлон" к земному спутнику.