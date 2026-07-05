Трамп на День независимости обещал отстаивать всеобщее право на оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что сохранение права на оружие является одним из его приоритетов.

Президент США сказал, что американская мечта вернулась и подчеркнул, что амбиции страны будут расширяться.

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи в честь Дня независимости обещал соотечественникам отстаивать право на оружие.

"Право обладать оружием и носить его. Мы защищали это право очень аккуратно", - заявил Трамп в ходе своей речи.

Президент США отнес сохранение этого права к своим приоритетам.

Трамп заявил соотечественникам, что "американская мечта вернулась - она очень сильна, прекрасна".