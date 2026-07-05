Трамп на День независимости обещал отстаивать всеобщее право на оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что сохранение права на оружие является одним из его приоритетов.
- Президент США сказал, что американская мечта вернулась и подчеркнул, что амбиции страны будут расширяться.
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи в честь Дня независимости обещал соотечественникам отстаивать право на оружие.
"Право обладать оружием и носить его. Мы защищали это право очень аккуратно", - заявил Трамп в ходе своей речи.
Президент США отнес сохранение этого права к своим приоритетам.
Трамп заявил соотечественникам, что "американская мечта вернулась - она очень сильна, прекрасна".
"Мы никогда не прекратим расширять свои амбиции", - сказал Трамп.