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"Не щадили даже детей". Очередная кровавая тайна инков раскрыта - РИА Новости, 05.07.2026
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Религия
 
08:00 05.07.2026 (обновлено: 08:03 05.07.2026)
"Не щадили даже детей". Очередная кровавая тайна инков раскрыта

Конли: инки могли совершать капакоча с целью демонстрации политической силы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "1000 лет золота инков"
Открытие выставки 1000 лет золота инков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые выяснили, в чем заключается смысл одного из самых жутких ритуалов индейцев. Раньше считалось, что капакоча совершали в исключительных случаях, как нечто возвышенное и сакральное. Теперь специалисты уверены: цели леденящего душу священнодействия до ужаса прозаичны.

Немые свидетели

По степени сохранности индейские мумии конкурируют с египетскими. Только если в стране фараонов веками складывалась технология бальзамирования, то обитатели Анд почти ничего для этого не делали.
© Public domainВулкан Льюльяйльяко в Андах
Вулкан Льюльяйльяко в Андах - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Public domain
Вулкан Льюльяйльяко в Андах
Главное — выбрать для погребения правильное место. Этот "секрет фирмы" раскрыли в 1999 году. Тогда международная команда археологов под руководством американского антрополога Йохана Рейнхарда из Университета Аризоны обнаружила на вершине вулкана Льюльяйльяко (граница Чили и Аргентины) руины древнего инкского святилища.
А в нем — несколько мумий. Причем в отличном состоянии, поскольку находились они на высоте более шести тысяч метров. Согласно результатам проведенного радиоуглеродного анализа, жили и умерли эти люди приблизительно 500-600 лет назад.
Каково же было удивление, когда антропологи констатировали: все умершие — дети. Так научный мир подтвердил подлинность сказаний о капакоча.
CC BY 3.0 / Constanza Ceruti / Констанца Серути на вершине вулкана Льюльяйльяко с обнаруженным мумифицированным телом инкского ребенка
Констанца Серути на вершине вулкана Льюльяйльяко с обнаруженным мумифицированным телом инкского ребенка - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 3.0 / Constanza Ceruti /
Констанца Серути на вершине вулкана Льюльяйльяко с обнаруженным мумифицированным телом инкского ребенка
"Из испанских хроник мы знаем, что инки выбирали для этого особенных детей — представителей знатных аристократических родов. Специальный жрец занимался их поиском, а затем навсегда забирал из семьи", — писала в работе на эту тему участница экспедиции 1999 года, профессор археологии Брэдфордского университета Эмма Браун.
Дальнейшее исследование мумий Льюльяйльяко выявило несколько жутких подробностей страшного священнодействия.
Так, например, анализ волос четырех детей показал, что в последние месяцы жизни им давали жевать листья коки и пить чичу — крепкую рисовую настойку. Причем в больших количествах. Кроме того, в биоматериале присутствовали следы аяуаски — настоя из листьев южноамериканского винограда яге, вызывающего сильные зрительные галлюцинации.
CC BY-SA 3.0 / Hhmb / Приготовление аяуаски
Приготовление аяуаски - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Hhmb /
Приготовление аяуаски
"Получалось, дети знали, что с ними произойдет, задолго до церемонии. И без психотропных веществ они, скорее всего, не пошли бы на такое добровольно", — рассуждала в одном из интервью археолог Эмма Браун.
Оставалась еще пара нерешенных вопросов. Первый — причина гибели. Дело в том, что при первоначальном обследовании на телах не обнаружили признаков насильственной смерти. Скорее всего, заключила Браун, жертвы были уже без сознания, когда их отнесли на вершину вулкана и оставили там умирать.

Запугивали соседей

Однако в конце прошлого года специалисты установили, что жрецы все же приложили руку к гибели детей. Причем буквально.
На телах все-таки обнаружили следы насильственной смерти. У трех это была еле заметная борозда от удавки. У двух других — небольшой, но невероятно точный удар тяжелым тупым предметом в затылок.
CC BY 3.0 / Constanza Ceruti / Мумифицированное тело мальчика с вершины ЛьюльяйльякоМумифицированное тело мальчика с вершины Льюльяйльяко
Мумифицированное тело мальчика с вершины Льюльяйльяко - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 3.0 / Constanza Ceruti / Мумифицированное тело мальчика с вершины Льюльяйльяко
Мумифицированное тело мальчика с вершины Льюльяйльяко
Так что предполагаемая относительно мирная кончина на деле оказалась зверским убийством.
В последующие годы археологи обнаружили немало аналогичных захоронений. Но по-прежнему оставалось непонятным, для чего инки совершали капакоча.
До недавнего времени историки полагали, что жуткий ритуал проводили исключительно в моменты природных катастроф (засух, извержений вулканов или эпидемий) — чтобы умилостивить разгневанных богов.
Но несколько месяцев назад группа экспертов из университетов США, Перу, Аргентины и Чили повторно изучила все известные на сегодняшний день инкские мумии-капакоча. Пристальное внимание уделяли каждой мелочи — микроскопическим остаткам растений, погребальному инвентарю.
© Public domainКарта империи инков в XV-XVI веках
Карта империи инков в XV—XVI веках - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Public domain
Карта империи инков в XV-XVI веках
Было даже проведено два дополнительных радиоуглеродных датирования. В итоге, сложив воедино все факторы, специалисты вынесли вердикт.
"Мы считаем, что все жертвоприношения по времени совпадают не с какими-либо природными катаклизмами (это легко проверить, изучив климатическую летопись региона), а с масштабной военной экспансией инков на южные территории современного Чили. Империя стремительно поглощала новые земли, сталкиваясь с яростным сопротивлением местных племен и внутренних сепаратистов", — заявила антрополог Кристина Конли из Техасского государственного университета.
Более того, выяснилась еще одна любопытная деталь. Для капакоча инки выбирали жертв не из собственной знати, как считалось ранее, а из элиты покоренных народов. Генетическое сопоставление показало, что между мумифицированными жертвами и коренными обитателями империи существует этническое родство, но весьма низкой степени.
CC BY 2.0 / grooverpedro / Children of Llullaillaco in Salta province (Argentina)Мумия девушки
Дева - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 2.0 / grooverpedro / Children of Llullaillaco in Salta province (Argentina)
Мумия девушки

Переодевали и "ремонтировали"

Так, спустя почти 30 лет после сенсационной находки на вершине вулкана ученые выяснили, для чего на самом деле служил легендарный ритуал. Все прозаично: завоеватели давали покоренным народам понять, что отныне все, даже жизни их детей, находится в руках могущественных инков.
Интересно другое. Оказалось, несчастных даже после жертвоприношения не оставили в покое. Полгода назад немецкие антропологи исследовали одежду и лица (единственная незакрытая часть у всех тел) нескольких покойных детей.
© AP Photo / Karel NavarroМестный житель, одетый в традиционную одежду инков
Местный житель одетый в традиционную одежду Инков - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Karel Navarro
Местный житель, одетый в традиционную одежду инков
Две независимо проведенные экспертизы показали, что вещи были изготовлены как минимум на полвека позже самого захоронения. А на костях черепов видны признаки "реконструкции".
"Существуют исторические источники испанских конкистадоров, указывающие на то, что инки посещали мумии для получения одобрения богов при решении важных вопросов, — рассказала участница исследования Стефани Панцер из Института Людвига-Максимилиана. — Таким образом, в последующие эпохи мумифицированные тела становились ритуальными "посредниками" и принимали активное участие в жизни империи даже после смерти".
Время от времени, пояснила она, мумии ветшали. Чтобы они и дальше выполняли религиозную функцию, их "ремонтировали" — переодевали и реставрировали. Подобные случаи, заключила Пацер, показывают, как далеко могли продвинуться древние в стремлении сохранить империю.
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