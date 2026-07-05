"Не щадили даже детей". Очередная кровавая тайна инков раскрыта

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые выяснили, в чем заключается смысл одного из самых жутких ритуалов индейцев. Раньше считалось, что капакоча совершали в исключительных случаях, как нечто возвышенное и сакральное. Теперь специалисты уверены: цели леденящего душу священнодействия до ужаса прозаичны.

Немые свидетели

По степени сохранности индейские мумии конкурируют с египетскими. Только если в стране фараонов веками складывалась технология бальзамирования, то обитатели Анд почти ничего для этого не делали.

© Public domain Вулкан Льюльяйльяко в Андах © Public domain Вулкан Льюльяйльяко в Андах

Главное — выбрать для погребения правильное место. Этот "секрет фирмы" раскрыли в 1999 году. Тогда международная команда археологов под руководством американского антрополога Йохана Рейнхарда из Университета Аризоны обнаружила на вершине вулкана Льюльяйльяко (граница Чили и Аргентины) руины древнего инкского святилища.

А в нем — несколько мумий. Причем в отличном состоянии, поскольку находились они на высоте более шести тысяч метров. Согласно результатам проведенного радиоуглеродного анализа, жили и умерли эти люди приблизительно 500-600 лет назад.

Каково же было удивление, когда антропологи констатировали: все умершие — дети. Так научный мир подтвердил подлинность сказаний о капакоча.

CC BY 3.0 / Constanza Ceruti / Констанца Серути на вершине вулкана Льюльяйльяко с обнаруженным мумифицированным телом инкского ребенка CC BY 3.0 / Constanza Ceruti / Констанца Серути на вершине вулкана Льюльяйльяко с обнаруженным мумифицированным телом инкского ребенка

"Из испанских хроник мы знаем, что инки выбирали для этого особенных детей — представителей знатных аристократических родов. Специальный жрец занимался их поиском, а затем навсегда забирал из семьи", — писала в работе на эту тему участница экспедиции 1999 года, профессор археологии Брэдфордского университета Эмма Браун.

Дальнейшее исследование мумий Льюльяйльяко выявило несколько жутких подробностей страшного священнодействия.

Так, например, анализ волос четырех детей показал, что в последние месяцы жизни им давали жевать листья коки и пить чичу — крепкую рисовую настойку. Причем в больших количествах. Кроме того, в биоматериале присутствовали следы аяуаски — настоя из листьев южноамериканского винограда яге, вызывающего сильные зрительные галлюцинации.

"Получалось, дети знали, что с ними произойдет, задолго до церемонии. И без психотропных веществ они, скорее всего, не пошли бы на такое добровольно", — рассуждала в одном из интервью археолог Эмма Браун.

Оставалась еще пара нерешенных вопросов. Первый — причина гибели. Дело в том, что при первоначальном обследовании на телах не обнаружили признаков насильственной смерти. Скорее всего, заключила Браун, жертвы были уже без сознания, когда их отнесли на вершину вулкана и оставили там умирать.

Запугивали соседей

Однако в конце прошлого года специалисты установили, что жрецы все же приложили руку к гибели детей. Причем буквально.

На телах все-таки обнаружили следы насильственной смерти. У трех это была еле заметная борозда от удавки. У двух других — небольшой, но невероятно точный удар тяжелым тупым предметом в затылок.

Так что предполагаемая относительно мирная кончина на деле оказалась зверским убийством.

В последующие годы археологи обнаружили немало аналогичных захоронений. Но по-прежнему оставалось непонятным, для чего инки совершали капакоча.

До недавнего времени историки полагали, что жуткий ритуал проводили исключительно в моменты природных катастроф (засух, извержений вулканов или эпидемий) — чтобы умилостивить разгневанных богов.

Но несколько месяцев назад группа экспертов из университетов США, Перу, Аргентины и Чили повторно изучила все известные на сегодняшний день инкские мумии-капакоча. Пристальное внимание уделяли каждой мелочи — микроскопическим остаткам растений, погребальному инвентарю.

© Public domain Карта империи инков в XV-XVI веках © Public domain Карта империи инков в XV-XVI веках

Было даже проведено два дополнительных радиоуглеродных датирования. В итоге, сложив воедино все факторы, специалисты вынесли вердикт.

"Мы считаем, что все жертвоприношения по времени совпадают не с какими-либо природными катаклизмами (это легко проверить, изучив климатическую летопись региона), а с масштабной военной экспансией инков на южные территории современного Чили. Империя стремительно поглощала новые земли, сталкиваясь с яростным сопротивлением местных племен и внутренних сепаратистов", — заявила антрополог Кристина Конли из Техасского государственного университета.

Более того, выяснилась еще одна любопытная деталь. Для капакоча инки выбирали жертв не из собственной знати, как считалось ранее, а из элиты покоренных народов. Генетическое сопоставление показало, что между мумифицированными жертвами и коренными обитателями империи существует этническое родство, но весьма низкой степени.

Переодевали и "ремонтировали"

Так, спустя почти 30 лет после сенсационной находки на вершине вулкана ученые выяснили, для чего на самом деле служил легендарный ритуал. Все прозаично: завоеватели давали покоренным народам понять, что отныне все, даже жизни их детей, находится в руках могущественных инков.

Интересно другое. Оказалось, несчастных даже после жертвоприношения не оставили в покое. Полгода назад немецкие антропологи исследовали одежду и лица (единственная незакрытая часть у всех тел) нескольких покойных детей.

© AP Photo / Karel Navarro Местный житель, одетый в традиционную одежду инков © AP Photo / Karel Navarro Местный житель, одетый в традиционную одежду инков

Две независимо проведенные экспертизы показали, что вещи были изготовлены как минимум на полвека позже самого захоронения. А на костях черепов видны признаки "реконструкции".

"Существуют исторические источники испанских конкистадоров, указывающие на то, что инки посещали мумии для получения одобрения богов при решении важных вопросов, — рассказала участница исследования Стефани Панцер из Института Людвига-Максимилиана. — Таким образом, в последующие эпохи мумифицированные тела становились ритуальными "посредниками" и принимали активное участие в жизни империи даже после смерти".