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Российские дроны уничтожили гаубицу ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 05.07.2026
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Российские дроны уничтожили гаубицу ВСУ на Сумском направлении

Операторы БПЛА "Севера" уничтожили позицию гаубицы ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» обнаружили замаскированную позицию буксируемой гаубицы Д-30 ВСУ на сумском направлении.
  • Цель была уничтожена после отработки нескольких расчетов FPV-дронов.
КУРСК, 5 июл – РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" обнаружили замаскированную позицию буксируемой гаубицы Д-30 ВСУ на сумском направлении, цель была уничтожена, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Заря.
"В ходе разведки по тепловой сигнатуре на окраине леса в Сумской области была обнаружена замаскированная позиция буксируемой гаубицы Д-30. По цели отработали несколько расчетов FPV-дронов, после чего гаубица загорелась. Доразведка подтвердила, что цель уничтожена", – сообщил агентству командир взвода БПЛА "Севера" с позывным Заря.
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