Российские дроны уничтожили гаубицу ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» обнаружили замаскированную позицию буксируемой гаубицы Д-30 ВСУ на сумском направлении.
- Цель была уничтожена после отработки нескольких расчетов FPV-дронов.
КУРСК, 5 июл – РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" обнаружили замаскированную позицию буксируемой гаубицы Д-30 ВСУ на сумском направлении, цель была уничтожена, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Заря.
"В ходе разведки по тепловой сигнатуре на окраине леса в Сумской области была обнаружена замаскированная позиция буксируемой гаубицы Д-30. По цели отработали несколько расчетов FPV-дронов, после чего гаубица загорелась. Доразведка подтвердила, что цель уничтожена", – сообщил агентству командир взвода БПЛА "Севера" с позывным Заря.