ВС России нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удар по трем бригадам ВСУ в ДНР, заявил глава пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
- Также ведется разминирование и зачистка Красного Лимана.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по живой силе и технике трех бригад ВСУ в ДНР, заявил глава пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации войска нанесли поражение <...> двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб", — сообщил он.
Также ведутся разминирование и зачистка Красного Лимана, добавил Бигма.
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