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ВС России нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.07.2026
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05:05 05.07.2026 (обновлено: 09:52 05.07.2026)
ВС России нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в ДНР

ВС России нанесли удар по живой силе и технике трех бригад ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли удар по трем бригадам ВСУ в ДНР, заявил глава пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
  • Также ведется разминирование и зачистка Красного Лимана.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по живой силе и технике трех бригад ВСУ в ДНР, заявил глава пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации войска нанесли поражение <...> двум механизированным бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб", — сообщил он.
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Также ведутся разминирование и зачистка Красного Лимана, добавил Бигма.
В пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что освобождение города близится к завершению. Это важный административный центр и крупный железнодорожный узел, имеющий ключевое логистическое и оперативное значение. Контроль над ним позволит развить наступление на Славянск и Краматорск.
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