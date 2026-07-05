ВС России нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в ДНР

В пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что освобождение города близится к завершению. Это важный административный центр и крупный железнодорожный узел, имеющий ключевое логистическое и оперативное значение. Контроль над ним позволит развить наступление на Славянск и Краматорск.