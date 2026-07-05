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В Красном море вооруженные люди напали на грузовое судно - РИА Новости, 05.07.2026
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14:27 05.07.2026
В Красном море вооруженные люди напали на грузовое судно

В Красном море у берегов Йемена вооруженные люди напали на грузовое судно

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМоре
Море - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузовое судно подверглось нападению неизвестных вооруженных лиц в Красном море.
  • Инцидент произошел в 30 морских милях к юго-западу от порта Ходейда (Йемен).
ЛОНДОН, 5 июл - РИА Новости. Грузовое судно подверглось нападению вооруженных людей в Красном море возле побережья Йемена, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 30 морских милях (55 километрах) к юго-западу от порта Ходейда (Йемен). Грузовое судно подало сигнал бедствия, заявив, что оно подверглось нападению неизвестных вооруженных лиц", - сообщило управление.
Подробности нападения и информация о пострадавших не приводится.
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