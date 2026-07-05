В Красном море вооруженные люди напали на грузовое судно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грузовое судно подверглось нападению неизвестных вооруженных лиц в Красном море.
- Инцидент произошел в 30 морских милях к юго-западу от порта Ходейда (Йемен).
ЛОНДОН, 5 июл - РИА Новости. Грузовое судно подверглось нападению вооруженных людей в Красном море возле побережья Йемена, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Подробности нападения и информация о пострадавших не приводится.
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