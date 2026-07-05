ВС России уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ ударом "Герани" уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области.
- Минобороны России опубликовало видео удара беспилотным летательным аппаратом "Герань-2 Сикер" по объекту энергетической инфраструктуры Украины.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ ударом "Геранью" уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области, сообщили в Минобороны России.
Военное ведомство опубликовало видео очередного удара беспилотным летательным аппаратом "Герань-2 Сикер" по объекту энергетической инфраструктуры Украины.
"В результате применения подразделениями войск беспилотных систем ударного БПЛА была уничтожена газораспределительная станция в населенном пункте Газопроводное Черниговской области", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18