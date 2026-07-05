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Джонсон предупредил об угрозе прихода коммунистов в американскую власть - РИА Новости, 05.07.2026
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23:03 05.07.2026
Джонсон предупредил об угрозе прихода коммунистов в американскую власть

Спикер палаты представителей предупредил об угрозе коммунизма на выборах в США

© AP Photo / Gerald HerbertЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Gerald Herbert
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер палаты представителей США Майк Джонсон предупредил об угрозе прихода «коммунистов» в американскую власть по результатам выборов.
  • По словам Джонсона, республиканцы конкурируют за выборные должности с «марксистами, коммунистами и социалистами».
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон предупредил об угрозе прихода "коммунистов" в американскую власть по результатам выборов.
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"Мы больше не говорим в ходе избирательного периода о противостоянии здравого смысла сумасшествию. Теперь это здравый смысл против коммунизма. И всем пора проснуться", - сказал Джонсон в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, конкуренцию на выборные должности республиканцам составляют "марксисты, коммунисты и социалисты". Демократы в законодательных органах, как заявил Джонсон, понимают угрозу, но ничего не могут сделать.
"Это угроза, которую мы раньше не видели в рамках наших избирательной системы. Варвары у ворот", - сказал Джонсон.
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