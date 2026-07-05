ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон предупредил об угрозе прихода "коммунистов" в американскую власть по результатам выборов.

"Это угроза, которую мы раньше не видели в рамках наших избирательной системы. Варвары у ворот", - сказал Джонсон.