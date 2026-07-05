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США приостановили поиски военного, пропавшего в Аравийском море - РИА Новости, 05.07.2026
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23:00 05.07.2026
США приостановили поиски военного, пропавшего в Аравийском море

США приостановили поиски пропавшего в Аравийском море военного

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море, трое из четырех членов экипажа спасены, а четвертого искали более 102 часов.
  • Военно-морские силы США приостановили активные поиски пропавшего моряка.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американские военно-морские силы приостановили поиски пропавшего в Аравийском море на этой неделе военнослужащего, заявило Центральное командование ВМС США.
Первого июля CENTCOM сообщило о том, что американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море, трое из четырех членов экипажа спасены, а четвертого ищут.
"Военно-морские силы США приостановили активные поиски моряка, приписанного к вертолетной эскадрилье морской авиации (HSC) 5", - говорится в публикации.
Отмечается, что поиски проводились более 102 часов на территории площадью более 36 тысяч квадратных километров.
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