США приостановили поиски военного, пропавшего в Аравийском море

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американские военно-морские силы приостановили поиски пропавшего в Аравийском море на этой неделе военнослужащего, заявило Центральное командование ВМС США.

Отмечается, что поиски проводились более 102 часов на территории площадью более 36 тысяч квадратных километров.