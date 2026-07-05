США практически полностью вывели войска из Эстонии, пишет ERR

Краткий пересказ от РИА ИИ США практически полностью вывели своих военных с территории Эстонии, остались в основном обслуживающие подразделения.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что американский контингент в Эстонии пока остается, но в будущем ничего исключать нельзя.

Точные сроки возвращения новых подразделений американских военных в Эстонию пока неизвестны из-за пересмотра структуры сил.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. США практически полностью вывели своих военных с территории Эстонии, в стране остались в основном обслуживающие подразделения, сообщает телерадиокомпания ERR.

В мае министр обороны Эстонии Ханно Певкур на фоне приостановки ротации войск США в Польше заявлял, что американский контингент в Эстонии пока что остается, но в будущем ничего исключать нельзя.

"США почти полностью вывели войска из Эстонии на фоне пересмотра военного присутствия в Европе... На территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих... Сейчас в стране осталась лишь небольшая часть персонала - в основном обслуживающие подразделения", - говорится в публикации на сайте ERR.

По утверждениям Певкура, ситуация связана с плановой летней ротацией, тем не менее точные сроки возвращения новых подразделений пока неизвестны.

"Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут", - заявил он.