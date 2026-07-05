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США практически полностью вывели войска из Эстонии, пишет ERR - РИА Новости, 05.07.2026
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20:46 05.07.2026
США практически полностью вывели войска из Эстонии, пишет ERR

ERR: США практически полностью вывели своих военных с территории Эстонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США практически полностью вывели своих военных с территории Эстонии, остались в основном обслуживающие подразделения.
  • Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что американский контингент в Эстонии пока остается, но в будущем ничего исключать нельзя.
  • Точные сроки возвращения новых подразделений американских военных в Эстонию пока неизвестны из-за пересмотра структуры сил.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. США практически полностью вывели своих военных с территории Эстонии, в стране остались в основном обслуживающие подразделения, сообщает телерадиокомпания ERR.
В мае министр обороны Эстонии Ханно Певкур на фоне приостановки ротации войск США в Польше заявлял, что американский контингент в Эстонии пока что остается, но в будущем ничего исключать нельзя.
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"США почти полностью вывели войска из Эстонии на фоне пересмотра военного присутствия в Европе... На территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих... Сейчас в стране осталась лишь небольшая часть персонала - в основном обслуживающие подразделения", - говорится в публикации на сайте ERR.
По утверждениям Певкура, ситуация связана с плановой летней ротацией, тем не менее точные сроки возвращения новых подразделений пока неизвестны.
"Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут", - заявил он.
В июне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что европейские государства не в состоянии заменить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон планирует сократить.
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