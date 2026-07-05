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Более 30 человек погибли 4 июля в США от огнестрельных ранений - РИА Новости, 05.07.2026
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19:08 05.07.2026 (обновлено: 21:09 05.07.2026)
Более 30 человек погибли 4 июля в США от огнестрельных ранений

РИА Новости: в День независимости в США в перестрелках погибли более 30 человек

© Кадр видео из соцсетейПолиция на месте стрельбы в Нью-Йорке в день Независимости
Полиция на месте стрельбы в Нью-Йорке в день Независимости - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В США в ходе инцидентов в День независимости более 100 человек получили огнестрельные ранения, более 30 погибли.
  • Случаи стрельбы произошли в разных районах Нью-Йорка, в Вирджинии, Северной Каролине, Флориде, Техасе и Чикаго.
  • По данным Gun Violence Archive, 4 июля в США произошли семь случаев массовой стрельбы.
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Более 100 человек получили огнестрельные ранения в США в ходе инцидентов в День независимости, более 30 погибли, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков и СМИ.
На юго-востоке Вашингтона вечером 4 июля полиция обнаружила застреленным 55-летнего мужчину. Правоохранители сообщили, что расследуют инцидент.
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Несколько случаев произошло в разных районах Нью-Йорка. На Кони-Айленд в ходе стрельбы пострадали как минимум восемь человек, из них трое детей. Полиция сообщила, что в связи со случившимся никто не арестован.
Сообщалось о перестрелках в Вирджинии, Северной Каролине и других штатах. В городе Пенсакола во Флориде в ночь на воскресенье пять человек пострадали, один погиб в ходе стрельбы. Полиция сообщила об аресте нескольких человек. В Сан-Антонио в Техасе шесть человек получили ранения, один погиб. По данным полиции, три человека открыли стрельбу в сторону многоквартирного дома. Двоим пострадавшим меньше 12 лет.
В ночь на воскресенье на западе Чикаго семь человек получили огнестрельные ранения, среди них подростки, сообщила полиция.
Всего, по данным правоохранителей, аналитиков и СМИ, в США в субботу и в ночь на воскресенье более 30 человек погибли, более 100 пострадали в ходе инцидентов с применением оружия.
По данным ведущей статистику подобных эпизодов организации Gun Violence Archive 4 июля в США произошли семь случаев массовой стрельбы, когда ранения получили более четырех человек.
Четвертого июля американские СМИ часто называют самым опасным днем в году в связи со статистикой совершаемых в этот день преступлений, в том числе связанных с применением оружия.
Президент США Дональд Трамп, выступая в честь праздника, пообещал согражданам отстаивать право на свободный оборот оружия.
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