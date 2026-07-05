Полиция на месте стрельбы в Нью-Йорке в день Независимости

© Кадр видео из соцсетей Полиция на месте стрельбы в Нью-Йорке в день Независимости

Более 30 человек погибли 4 июля в США от огнестрельных ранений

Краткий пересказ от РИА ИИ В США в ходе инцидентов в День независимости более 100 человек получили огнестрельные ранения, более 30 погибли.

Случаи стрельбы произошли в разных районах Нью-Йорка, в Вирджинии, Северной Каролине, Флориде, Техасе и Чикаго.

По данным Gun Violence Archive, 4 июля в США произошли семь случаев массовой стрельбы.

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Более 100 человек получили огнестрельные ранения в США в ходе инцидентов в День независимости, более 30 погибли, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков и СМИ.

На юго-востоке Вашингтона вечером 4 июля полиция обнаружила застреленным 55-летнего мужчину. Правоохранители сообщили, что расследуют инцидент.

Несколько случаев произошло в разных районах Нью-Йорка . На Кони-Айленд в ходе стрельбы пострадали как минимум восемь человек, из них трое детей. Полиция сообщила, что в связи со случившимся никто не арестован.

Сообщалось о перестрелках в Вирджинии, Северной Каролине и других штатах. В городе Пенсакола во Флориде в ночь на воскресенье пять человек пострадали, один погиб в ходе стрельбы. Полиция сообщила об аресте нескольких человек. В Сан-Антонио в Техасе шесть человек получили ранения, один погиб. По данным полиции, три человека открыли стрельбу в сторону многоквартирного дома. Двоим пострадавшим меньше 12 лет.

В ночь на воскресенье на западе Чикаго семь человек получили огнестрельные ранения, среди них подростки, сообщила полиция.

Всего, по данным правоохранителей, аналитиков и СМИ, в США в субботу и в ночь на воскресенье более 30 человек погибли, более 100 пострадали в ходе инцидентов с применением оружия.

По данным ведущей статистику подобных эпизодов организации Gun Violence Archive 4 июля в США произошли семь случаев массовой стрельбы, когда ранения получили более четырех человек.

Четвертого июля американские СМИ часто называют самым опасным днем в году в связи со статистикой совершаемых в этот день преступлений, в том числе связанных с применением оружия.