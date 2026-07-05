Число пострадавших в результате стрельбы в Нью-Йорке выросло до восьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате стрельбы в Нью-Йорке в День независимости США пострадало восемь человек, включая четырех детей.
- Состояние семи раненых стабильное, однако 21-летняя женщина находится в критическом состоянии.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Нью-Йорке в День независимости США в субботу выросло до восьми, четыре ребенка ранены, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники и данные полиции.
"В результате ужасающей стрельбы в праздник восемь человек пострадали, включая четырех детей... стрельба началась, когда они смотрели салют на День независимости США", - говорится в публикации газеты.
New York Post уточняет, что пострадавшие были возрастом от шести до 33 лет. Состояние семи раненых стабильное, однако 21-летняя женщина находится в "критическом состоянии". Полиция продолжает расследование инцидента.