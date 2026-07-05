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Число пострадавших в результате стрельбы в Нью-Йорке выросло до восьми - РИА Новости, 05.07.2026
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09:50 05.07.2026
Число пострадавших в результате стрельбы в Нью-Йорке выросло до восьми

Число раненых при стрельбе в День независимости США в Нью-Йорке достигло восьми

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате стрельбы в Нью-Йорке в День независимости США пострадало восемь человек, включая четырех детей.
  • Состояние семи раненых стабильное, однако 21-летняя женщина находится в критическом состоянии.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Нью-Йорке в День независимости США в субботу выросло до восьми, четыре ребенка ранены, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники и данные полиции.
Ранее New York Post со ссылкой на источники сообщала, что пять человек, среди которых два ребенка, были ранены в результате стрельбы в День независимости США в субботу в Нью-Йорке.
"В результате ужасающей стрельбы в праздник восемь человек пострадали, включая четырех детей... стрельба началась, когда они смотрели салют на День независимости США", - говорится в публикации газеты.
New York Post уточняет, что пострадавшие были возрастом от шести до 33 лет. Состояние семи раненых стабильное, однако 21-летняя женщина находится в "критическом состоянии". Полиция продолжает расследование инцидента.
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