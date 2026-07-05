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Кадыров показал кадры ликвидации пехоты ВСУ на харьковском направлении - РИА Новости, 05.07.2026
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14:32 05.07.2026
Кадыров показал кадры ликвидации пехоты ВСУ на харьковском направлении

Кадыров: «Ахмат» уничтожил пехоту ВСУ на харьковском направлении

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецназ «Ахмат» вместе с бойцами 1431-го мотострелкового полка провели боевые операции на харьковском направлении.
  • В ходе аэроразведки операторы БПЛА выявили расположение пехоты ВСУ в лесополосе.
  • Операторы ударных дронов нанесли точный удар по вражеским позициям, нанеся урон живой силе противника.
ГРОЗНЫЙ, 5 июл — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 1431-го мотострелкового полка выявили и уничтожили пехоту ВСУ на харьковском направлении, соответствующие кадры в Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Харьковское направление. На этом участке фронта успешно проводит боевые операции группа Апти "Охотника" 204-го полка легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ в тесном взаимодействии с воинами 1431-го мотострелкового полка. В ходе аэроразведки наши операторы БПЛА в лесополосе выявили расположение пехоты укрофашистов. К атаке на вражеские позиции тут же подключились операторы ударных дронов. Мастерски барражируя среди деревьев, наши "птички" точными попаданиями нанесли невосполнимый урон живой силе противника", — написал Кадыров.
Он добавил, что от точных ударов дронов не спасла бойцов ВСУ даже обильная зеленая листва. Глава Чечни также отметил, что операторы БПЛА проявили в ходе этой операции высокий профессионализм, помноженный на неудержимую волю к победе.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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