Институт Русистики определил пять самых длинных слов в русском языке

Краткий пересказ от РИА ИИ Самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», содержащее 55 букв.

Слово «превысокомногорассмотрительствующий» из 35 букв долгое время считалось самым длинным словом русского языка и относится к старинной официально-деловой лексике.

Среди других длинных слов — «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв) и «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв), а также химические термины, например, «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» (50 букв).

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пять самых длинных слов, зафиксированных в русском языке, насчитывают от 29 до 55 букв, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.

"Долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово "превысокомногорассмотрительствующий". Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике. В XVIII–XIX веках подобные формы использовались как подчеркнуто почтительные обращения к высокопоставленным лицам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с развитием науки появились новые претенденты на звание самых длинных слов.

"Среди них — "водогрязеторфопарафинолечение" (29 букв), обозначающее комплекс лечебных процедур, и "тифлосурдоолигофренопедагогика" (30 букв), название одного из направлений специальной педагогики", - следует из сообщения.

Особый интерес представляют химические термины. Поскольку название вещества должно максимально точно отражать его строение, слова нередко оказываются очень длинными. Среди известных примеров — "гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин", состоящее из 50 букв.

"По данным современных исследований, самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые". Это слово содержит 55 букв и было обнаружено в названии патента на химическое соединение", - рассказали в Институте Русистики.