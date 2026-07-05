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Институт Русистики определил пять самых длинных слов в русском языке - РИА Новости, 05.07.2026
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06:27 05.07.2026
Институт Русистики определил пять самых длинных слов в русском языке

Институт Русистики назвал пять самых длинных слов в русском языке

© Fotolia / BillionPhotos.comСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Fotolia / BillionPhotos.com
Словарь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», содержащее 55 букв.
  • Слово «превысокомногорассмотрительствующий» из 35 букв долгое время считалось самым длинным словом русского языка и относится к старинной официально-деловой лексике.
  • Среди других длинных слов — «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв) и «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв), а также химические термины, например, «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» (50 букв).
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пять самых длинных слов, зафиксированных в русском языке, насчитывают от 29 до 55 букв, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.
"Долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово "превысокомногорассмотрительствующий". Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике. В XVIII–XIX веках подобные формы использовались как подчеркнуто почтительные обращения к высокопоставленным лицам", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что с развитием науки появились новые претенденты на звание самых длинных слов.
"Среди них — "водогрязеторфопарафинолечение" (29 букв), обозначающее комплекс лечебных процедур, и "тифлосурдоолигофренопедагогика" (30 букв), название одного из направлений специальной педагогики", - следует из сообщения.
Особый интерес представляют химические термины. Поскольку название вещества должно максимально точно отражать его строение, слова нередко оказываются очень длинными. Среди известных примеров — "гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин", состоящее из 50 букв.
"По данным современных исследований, самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые". Это слово содержит 55 букв и было обнаружено в названии патента на химическое соединение", - рассказали в Институте Русистики.
Там отметили, что, если учитывать все возможные образования, то длина слова может быть практически неограниченной. Например, сложные числительные или технические термины способны достигать десятков и даже сотен букв. Поэтому лингвисты обычно рассматривают реально зафиксированные слова, встречающиеся в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках.
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