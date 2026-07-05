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МИД Сирии в первом полугодии вернул в страну более 800 своих гражданин - РИА Новости, 05.07.2026
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22:41 05.07.2026 (обновлено: 22:45 05.07.2026)
МИД Сирии в первом полугодии вернул в страну более 800 своих гражданин

РИА Новости: МИД Сирии в первом полугодии помог 802 гражданам вернуться в страну

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Сирии содействовал возвращению 802 сирийских граждан из Ливии, Судана и Иордании в первом полугодии 2026 года.
  • За этот период МИД предоставил сирийским гражданам за рубежом более 350 тысяч бесплатных проездных документов.
  • МИД Сирии привлек финансирование на сумму 1,05 миллиарда долларов, около половины которой направлено на сектора продовольствия, сельского хозяйства и здравоохранения.
БЕЙРУТ, 5 июл — РИА Новости. МИД Сирии в первом полугодии 2026 года содействовал возвращению 802 сирийских граждан из Ливии, Судана и Иордании, часть из которых находилась под арестом или отбывала тюремные сроки, говорится в отчете ведомства, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
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"Министерство иностранных дел Сирии вернуло 802 гражданина и задержанных из Ливии, Судана и Иордании, некоторые из них отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в документе о работе ведомства за первые шесть месяцев текущего года.
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Согласно отчету, за этот период МИД также предоставил сирийским гражданам за рубежом более 350 тысяч бесплатных проездных документов.
В документе отмечается, что в первом полугодии были открыты и восстановлены пять консульских отделов в нескольких городах, включая турецкий Газиантеп, немецкий Бонн и саудовскую Джидду.
МИД Сирии также сообщил о привлечении финансирования на сумму 1,05 миллиарда долларов по итогам переговоров с иностранными партнерами и международными организациями. Около половины этой суммы, согласно отчету, направлено на сектора продовольствия, сельского хозяйства и здравоохранения.
В части взаимодействия с международными организациями ведомство указало, что за шесть месяцев приняло участие в 270 двусторонних и международных мероприятиях. Кроме того, МИД выдал 135 лицензий международным неправительственным организациям для работы в Сирии через электронную платформу, созданную для упрощения процедуры получения разрешений.
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