МИД Сирии в первом полугодии вернул в страну более 800 своих гражданин

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Сирии содействовал возвращению 802 сирийских граждан из Ливии, Судана и Иордании в первом полугодии 2026 года.

За этот период МИД предоставил сирийским гражданам за рубежом более 350 тысяч бесплатных проездных документов.

МИД Сирии привлек финансирование на сумму 1,05 миллиарда долларов, около половины которой направлено на сектора продовольствия, сельского хозяйства и здравоохранения.

БЕЙРУТ, 5 июл — РИА Новости. МИД Сирии в первом полугодии 2026 года содействовал возвращению 802 сирийских граждан из Ливии, Судана и Иордании, часть из которых находилась под арестом или отбывала тюремные сроки, говорится в отчете ведомства, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

« "Министерство иностранных дел Сирии вернуло 802 гражданина и задержанных из Ливии, Судана и Иордании, некоторые из них отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в документе о работе ведомства за первые шесть месяцев текущего года.

Согласно отчету, за этот период МИД также предоставил сирийским гражданам за рубежом более 350 тысяч бесплатных проездных документов.

В документе отмечается, что в первом полугодии были открыты и восстановлены пять консульских отделов в нескольких городах, включая турецкий Газиантеп , немецкий Бонн и саудовскую Джидду.

МИД Сирии также сообщил о привлечении финансирования на сумму 1,05 миллиарда долларов по итогам переговоров с иностранными партнерами и международными организациями. Около половины этой суммы, согласно отчету, направлено на сектора продовольствия, сельского хозяйства и здравоохранения.