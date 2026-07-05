МИД Сирии в первом полугодии вернул в страну более 800 своих гражданин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Сирии содействовал возвращению 802 сирийских граждан из Ливии, Судана и Иордании в первом полугодии 2026 года.
- За этот период МИД предоставил сирийским гражданам за рубежом более 350 тысяч бесплатных проездных документов.
- МИД Сирии привлек финансирование на сумму 1,05 миллиарда долларов, около половины которой направлено на сектора продовольствия, сельского хозяйства и здравоохранения.
БЕЙРУТ, 5 июл — РИА Новости. МИД Сирии в первом полугодии 2026 года содействовал возвращению 802 сирийских граждан из Ливии, Судана и Иордании, часть из которых находилась под арестом или отбывала тюремные сроки, говорится в отчете ведомства, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
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"Министерство иностранных дел Сирии вернуло 802 гражданина и задержанных из Ливии, Судана и Иордании, некоторые из них отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в документе о работе ведомства за первые шесть месяцев текущего года.
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Согласно отчету, за этот период МИД также предоставил сирийским гражданам за рубежом более 350 тысяч бесплатных проездных документов.
МИД Сирии также сообщил о привлечении финансирования на сумму 1,05 миллиарда долларов по итогам переговоров с иностранными партнерами и международными организациями. Около половины этой суммы, согласно отчету, направлено на сектора продовольствия, сельского хозяйства и здравоохранения.
В части взаимодействия с международными организациями ведомство указало, что за шесть месяцев приняло участие в 270 двусторонних и международных мероприятиях. Кроме того, МИД выдал 135 лицензий международным неправительственным организациям для работы в Сирии через электронную платформу, созданную для упрощения процедуры получения разрешений.