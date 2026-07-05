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Контр-адмирал Синько рассказал о целях учений "Морское взаимодействие" - РИА Новости, 05.07.2026
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08:44 05.07.2026
Контр-адмирал Синько рассказал о целях учений "Морское взаимодействие"

Контр-адмирал Синько: учения "Морское взаимодействие" служат делу мира в АТР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель учений "Морское взаимодействие-2026" от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько заявил, что совместные российско-китайские учения направлены на укрепление стратегического партнерства и служат делу мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Учения "Морское взаимодействие-2026" пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.
  • От российской стороны в учениях примут участие гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов".
ЦИНДАО (Китай), 5 июл – РИА Новости. Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие" всегда были направлены на укрепление стратегического партнерства и служили делу мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в воскресенье руководитель учений "Морское взаимодействие-2026" от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье прибыл на военно-морскую базу Циндао восточной китайской провинции Шаньдун для участия в учениях, которые пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.
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"Важнейшим мероприятием, которое нам вместе предстоит провести, это совместные учения "Морское взаимодействие-2026". Эти учения уже стали традиционными и имеют давнюю историю", - заявил Синько на церемонии встречи отряда кораблей Тихоокеанского флота в городе Циндао.
Он отметил, что с каждым годом масштаб и сложность учений возрастают, включая в себя все новые и новые задачи, но всегда они были направлены на укрепление стратегического партнерства между двумя странами и служили только делу мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Уверен, что и в ходе предстоящих совместных встреч и совместных мероприятий мы сможем продолжить славные традиции военно-морского братства, обменяться бесценным профессиональным опытом и еще раз подтвердить нашу общую приверженность делу мира и стабильности на море", - подчеркнул Синько.
От российской стороны в учениях примут участие гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов". От ВМС НОАК - эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
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ЦиндаоШаньдунЖелтое мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииНародно-освободительная армия КитаяБезопасность
 
 
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