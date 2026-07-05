Контр-адмирал Синько рассказал о целях учений "Морское взаимодействие"

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель учений "Морское взаимодействие-2026" от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько заявил, что совместные российско-китайские учения направлены на укрепление стратегического партнерства и служат делу мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Учения "Морское взаимодействие-2026" пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.

От российской стороны в учениях примут участие гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов".

ЦИНДАО (Китай), 5 июл – РИА Новости. Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие" всегда были направлены на укрепление стратегического партнерства и служили делу мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в воскресенье руководитель учений "Морское взаимодействие-2026" от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что отряд кораблей Тихоокеанского флота ( ТОФ ) в воскресенье прибыл на военно-морскую базу Циндао восточной китайской провинции Шаньдун для участия в учениях, которые пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.

"Важнейшим мероприятием, которое нам вместе предстоит провести, это совместные учения "Морское взаимодействие-2026". Эти учения уже стали традиционными и имеют давнюю историю", - заявил Синько на церемонии встречи отряда кораблей Тихоокеанского флота в городе Циндао.

Он отметил, что с каждым годом масштаб и сложность учений возрастают, включая в себя все новые и новые задачи, но всегда они были направлены на укрепление стратегического партнерства между двумя странами и служили только делу мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Уверен, что и в ходе предстоящих совместных встреч и совместных мероприятий мы сможем продолжить славные традиции военно-морского братства, обменяться бесценным профессиональным опытом и еще раз подтвердить нашу общую приверженность делу мира и стабильности на море", - подчеркнул Синько.