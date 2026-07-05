В Вашингтоне гостей празднования Дня независимости эвакуируют из-за шторма

Краткий пересказ от РИА ИИ Гостей уличных мероприятий в центре Вашингтона в честь Дня независимости просят эвакуироваться из-за приближающегося шторма.

Укрыться посетители торжества смогут в близлежащих зданиях министерств и ведомств.

Секретная служба призывает не прятаться под деревьями.

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Гостей уличных мероприятий в центре Вашингтона в честь Дня независимости просят эвакуироваться и искать укрытие в связи с приближающимся штормом, сообщают организаторы.

Как передает корреспондент РИА Новости, небо над Вашингтоном затянуло густыми тучами, сверкают молнии, усилился ветер.

"В связи с приближающимся штормом гостей просят эвакуироваться с территории мероприятия и укрыться в ближайшем здании", — призвал оргкомитет мероприятия.

Укрыться посетители торжества смогут в близлежащих зданиях министерств и ведомств.

"Не прячьтесь под деревьями", — призывает со своей стороны Секретная служба в распространенном предупреждении об опасности.

Организаторы обещают сообщить о возобновлении программы и открытии пропускных пунктов.