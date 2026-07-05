В Вашингтоне гостей празднования Дня независимости эвакуируют из-за шторма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гостей уличных мероприятий в центре Вашингтона в честь Дня независимости просят эвакуироваться из-за приближающегося шторма.
- Укрыться посетители торжества смогут в близлежащих зданиях министерств и ведомств.
- Секретная служба призывает не прятаться под деревьями.
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Гостей уличных мероприятий в центре Вашингтона в честь Дня независимости просят эвакуироваться и искать укрытие в связи с приближающимся штормом, сообщают организаторы.
Как передает корреспондент РИА Новости, небо над Вашингтоном затянуло густыми тучами, сверкают молнии, усилился ветер.
"В связи с приближающимся штормом гостей просят эвакуироваться с территории мероприятия и укрыться в ближайшем здании", — призвал оргкомитет мероприятия.
Укрыться посетители торжества смогут в близлежащих зданиях министерств и ведомств.
"Не прячьтесь под деревьями", — призывает со своей стороны Секретная служба в распространенном предупреждении об опасности.
Организаторы обещают сообщить о возобновлении программы и открытии пропускных пунктов.
Белый дом ранее сообщал о запланированном на вечер выступлении президента США Дональда Трампа. Затем ожидался салют.