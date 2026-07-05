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В Вашингтоне гостей празднования Дня независимости эвакуируют из-за шторма - РИА Новости, 05.07.2026
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02:51 05.07.2026 (обновлено: 06:01 05.07.2026)
В Вашингтоне гостей празднования Дня независимости эвакуируют из-за шторма

РИА Новости: в Вашингтоне гостей мероприятий ко Дню независимости США эвакуируют

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гостей уличных мероприятий в центре Вашингтона в честь Дня независимости просят эвакуироваться из-за приближающегося шторма.
  • Укрыться посетители торжества смогут в близлежащих зданиях министерств и ведомств.
  • Секретная служба призывает не прятаться под деревьями.
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Гостей уличных мероприятий в центре Вашингтона в честь Дня независимости просят эвакуироваться и искать укрытие в связи с приближающимся штормом, сообщают организаторы.
Как передает корреспондент РИА Новости, небо над Вашингтоном затянуло густыми тучами, сверкают молнии, усилился ветер.
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"В связи с приближающимся штормом гостей просят эвакуироваться с территории мероприятия и укрыться в ближайшем здании", — призвал оргкомитет мероприятия.
Укрыться посетители торжества смогут в близлежащих зданиях министерств и ведомств.
"Не прячьтесь под деревьями", — призывает со своей стороны Секретная служба в распространенном предупреждении об опасности.
Организаторы обещают сообщить о возобновлении программы и открытии пропускных пунктов.
Белый дом ранее сообщал о запланированном на вечер выступлении президента США Дональда Трампа. Затем ожидался салют.
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