Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

" ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Мартовое, Нестерное, Петровка, Польная и Старый Салтов, говорится в сообщении.