Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
- Подразделения улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Сумской области.
- Нанесено поражение формированиям ВСУ в Харьковской области.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зорино, Кияница, Малая Слободка, Толстодубово и Хмелевка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Мартовое, Нестерное, Петровка, Польная и Старый Салтов, говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18