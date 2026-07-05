В Севастополе при пожаре в панораме уцелела десятая часть полотна

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Десятая часть от изначального полотна уцелела при пожаре в панораме музея обороны Севастополя, атакованного украинским беспилотником, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

"Чудом уцелевшие фрагменты полотна составляют всего лишь одну десятую от изначального произведения батальной живописи, созданного советскими художниками в 1954 году", - сказал Смородкин.