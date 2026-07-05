В Севастополе при пожаре в панораме уцелела десятая часть полотна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При пожаре в музее обороны Севастополя уцелела десятая часть изначального полотна панорамы.
- ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя 10 июня, в результате загорелся пожар и была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Десятая часть от изначального полотна уцелела при пожаре в панораме музея обороны Севастополя, атакованного украинским беспилотником, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
Ранее Смородкин сообщил РИА Новости, что при пожаре уцелели 25 фрагментов полотна панорамы, в том числе 16 крупных.
"Чудом уцелевшие фрагменты полотна составляют всего лишь одну десятую от изначального произведения батальной живописи, созданного советскими художниками в 1954 году", - сказал Смородкин.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.