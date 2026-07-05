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В Севастополе при пожаре в панораме уцелела десятая часть полотна - РИА Новости, 05.07.2026
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В Севастополе при пожаре в панораме уцелела десятая часть полотна

Смородкин: десятая часть полотна уцелела при пожаре в панораме Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При пожаре в музее обороны Севастополя уцелела десятая часть изначального полотна панорамы.
  • ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя 10 июня, в результате загорелся пожар и была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Десятая часть от изначального полотна уцелела при пожаре в панораме музея обороны Севастополя, атакованного украинским беспилотником, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
Ранее Смородкин сообщил РИА Новости, что при пожаре уцелели 25 фрагментов полотна панорамы, в том числе 16 крупных.
"Чудом уцелевшие фрагменты полотна составляют всего лишь одну десятую от изначального произведения батальной живописи, созданного советскими художниками в 1954 году", - сказал Смородкин.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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