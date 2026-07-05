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В Госдуме рассказали, как семьям с двумя детьми вернуть часть НДФЛ - РИА Новости, 05.07.2026
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02:18 05.07.2026
В Госдуме рассказали, как семьям с двумя детьми вернуть часть НДФЛ

Депутат Селезнев: семьи с двумя детьми могут вернуть часть НДФЛ по новой форме

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Купюра номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июня 2026 года в России начался прием заявлений на новую форму государственной поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату, которая позволяет семьям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного подоходного налога.
  • Для получения выплаты работающие родители, опекуны или попечители должны воспитывать двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), быть гражданами России и постоянно проживать в стране, уплачивать НДФЛ по ставке 13% в 2025 году, соответствовать ряду других условий.
  • Заявления на выплату принимаются до 30 сентября 2026 года через Госуслуги, в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Семьи с двумя детьми могут вернуть часть уплаченного подоходного налога по новой форме государственной поддержки, которая снижает ставку НДФЛ до 6%, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).
"С 1 июня 2026 года в России начался прием заявлений на новую форму государственной поддержки - ежегодную семейную налоговую выплату. Эта мера позволяет работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного подоходного налога. По сути, это налоговый кешбэк, который снижает реальную ставку НДФЛ для таких семей с 13% до 6%", - сказал Селезнев.
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По его словам, государство пересчитывает уплаченный НДФЛ по ставке 6% и возвращает разницу - 7% от официального годового дохода.
Парламентарий уточнил, что для получения права на выплату работающие родители, опекуны или попечители должны воспитывать двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), быть гражданами России и постоянно проживать в стране, уплачивать НДФЛ по ставке 13% в 2025 году. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, не должно быть задолженности по алиментам, и имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.
"Важное отличие от других мер поддержки: каждый из работающих родителей может получить выплату отдельно - если оба официально работали и платили налоги, семья получит две суммы" - отметил он.
Депутат сообщил, что заявления принимаются до 30 сентября 2026 года, подать их можно через Госуслуги, в МФЦ, или в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства.
"Заявителю в большинстве случаев нужно лишь подать заявление, а решение будет принято в течение 10 рабочих дней. Льготу обязательно нужно оформлять, так как она не начисляется автоматически", - заключил он.
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