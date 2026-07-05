В Госдуме рассказали, как семьям с двумя детьми вернуть часть НДФЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июня 2026 года в России начался прием заявлений на новую форму государственной поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату, которая позволяет семьям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного подоходного налога.

Для получения выплаты работающие родители, опекуны или попечители должны воспитывать двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), быть гражданами России и постоянно проживать в стране, уплачивать НДФЛ по ставке 13% в 2025 году, соответствовать ряду других условий.

Заявления на выплату принимаются до 30 сентября 2026 года через Госуслуги, в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Семьи с двумя детьми могут вернуть часть уплаченного подоходного налога по новой форме государственной поддержки, которая снижает ставку НДФЛ до 6%, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

"С 1 июня 2026 года в России начался прием заявлений на новую форму государственной поддержки - ежегодную семейную налоговую выплату. Эта мера позволяет работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного подоходного налога. По сути, это налоговый кешбэк, который снижает реальную ставку НДФЛ для таких семей с 13% до 6%", - сказал Селезнев

По его словам, государство пересчитывает уплаченный НДФЛ по ставке 6% и возвращает разницу - 7% от официального годового дохода.

Парламентарий уточнил, что для получения права на выплату работающие родители, опекуны или попечители должны воспитывать двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно), быть гражданами России и постоянно проживать в стране, уплачивать НДФЛ по ставке 13% в 2025 году. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, не должно быть задолженности по алиментам, и имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.

"Важное отличие от других мер поддержки: каждый из работающих родителей может получить выплату отдельно - если оба официально работали и платили налоги, семья получит две суммы" - отметил он.

Депутат сообщил, что заявления принимаются до 30 сентября 2026 года, подать их можно через Госуслуги, в МФЦ, или в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства.