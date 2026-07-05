СК выясняет обстоятельства гибели 16-летней девушки на озере Селигер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В озере Селигер утонула 16-летняя девушка.
- Осташковский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту ее смерти.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Следователи Осташковского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки, утонувшей в озере Селигер, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК России по Тверской области.
Ранее в МЧС по региону сообщили, что в ночь на воскресенье из озера Селигер было извлечено тело 16-летней девушки.
"Следователем устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней в озере. Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетней, которая утонула в акватории озера Селигер", - сообщили в канале СК России по Тверской области на платформе "СК России по Тверской области на платформе "Макс".
Уточняется, что место происшествия осмотрено следователем и криминалистом Следственного комитета.
"Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
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