СК выясняет обстоятельства гибели 16-летней девушки на озере Селигер

КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Следователи Осташковского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки, утонувшей в озере Селигер, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК России по Тверской области.

Уточняется, что место происшествия осмотрено следователем и криминалистом Следственного комитета.

"Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.