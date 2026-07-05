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СК выясняет обстоятельства гибели 16-летней девушки на озере Селигер - РИА Новости, 05.07.2026
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13:54 05.07.2026 (обновлено: 14:18 05.07.2026)
СК выясняет обстоятельства гибели 16-летней девушки на озере Селигер

СК выясняет причину гибели 16-летней девушки на озере Селигер в Тверской области

© Фото : СУ СК РФ по Тверской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где в озере Селигер утонула девушка
Работа СК РФ на месте происшествия, где в озере Селигер утонула девушка - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : СУ СК РФ по Тверской области/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где в озере Селигер утонула девушка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В озере Селигер утонула 16-летняя девушка.
  • Осташковский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту ее смерти.
  • По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Следователи Осташковского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки, утонувшей в озере Селигер, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК России по Тверской области.
Ранее в МЧС по региону сообщили, что в ночь на воскресенье из озера Селигер было извлечено тело 16-летней девушки.
"Следователем устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетней в озере. Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетней, которая утонула в акватории озера Селигер", - сообщили в канале СК России по Тверской области на платформе "СК России по Тверской области на платформе "Макс".
Уточняется, что место происшествия осмотрено следователем и криминалистом Следственного комитета.
"Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
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