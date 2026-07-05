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Салют в честь Дня независимости США повредил самолет - РИА Новости, 05.07.2026
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19:25 05.07.2026
Салют в честь Дня независимости США повредил самолет

CBS: в США самолет получил повреждения из-за салюта в честь Дня независимости

CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / Delta Air LinesСамолет компании Delta Air Lines в США
Самолет компании Delta Air Lines в США - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / Delta Air Lines
Самолет компании Delta Air Lines в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет авиакомпании Delta Air Lines получил повреждения при приземлении в Чикаго из-за попадания фейерверка.
  • Инцидент произошел 4 июля около 20:30 по местному времени, никто не пострадал, и посадка прошла успешно.
  • Пиротехнический снаряд нанес небольшие повреждения покрытию самолета, который на время вывели из эксплуатации для проверки.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самолет во время снижения для посадки в аэропорту Чикаго получил небольшие повреждения из-за салюта в честь Дня независимости США, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации страны (FAA).
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"Самолет авиакомпании Delta Air Lines во время приземления в Чикаго получил повреждения из-за попадания фейерверка... Около 20.30 в субботу 4 июля (4.30 воскресенья мск) пилот сообщил о том, что пиротехнический заряд попал в самолет во время снижения перед посадкой", - говорится в публикации со ссылкой на авиарегулятор.
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Отмечается, что экипаж почувствовал большой взрыв, который, предположительно, произошел под самолетом. В результате инцидента никто не пострадал, и посадка прошла успешно. По данным полиции, пиротехнический снаряд нанес лишь небольшие повреждения покрытию.
Как сообщил телеканал ABC, экипаж самолета уведомили о том, что в непосредственной близости от аэропорта с территории частных домов запускали фейерверки. Несмотря на отсутствие пострадавших, самолет на время вывели из эксплуатации для проведения проверки его целостности.
Четвертого июля Соединенные Штаты отметили 250-летие своего основания. В Вашингтоне из-за опасного загрязнения воздуха на фоне жары и после крупнейшего салюта в честь праздника ввели "красный код".
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