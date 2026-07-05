Салют в честь Дня независимости США повредил самолет

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"Самолет авиакомпании Delta Air Lines во время приземления в Чикаго получил повреждения из-за попадания фейерверка... Около 20.30 в субботу 4 июля (4.30 воскресенья мск) пилот сообщил о том, что пиротехнический заряд попал в самолет во время снижения перед посадкой", - говорится в публикации со ссылкой на авиарегулятор.